Rosjanom trudniej o unijne wizy. Biura podróży już ich nie zaproszą

8 listopada weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania wiz Schengen Rosjanom. To odpowiedź Unii Europejskiej na coraz ostrzejszy kurs w polityce międzynarodowej prowadzonej przez Rosję, w tym akty sabotażu, przypadki naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony czy wykorzystywanie migrantów do nękania państw Wspólnoty.

– Agresja Rosji przeciwko Ukrainie nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, ze zwiększonym ryzykiem związanym z sabotażem, dezinformacją i wtargnięciami dronów na terytorium Unii – tłumaczy wiceprzewodnicząca ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Komisji Europejskiej Henna Virkkunen. – Unia Europejska konsekwentnie zaostrza więc warunki wjazdu dla obywateli Rosji. Teraz podejmujemy dodatkowy, niezbędny krok dla ochrony bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli.

A wysoka przedstawicielka ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas wyjaśnia, że obywatele Rosji ubiegający się o wizę wjazdową do Unii Europejskiej będą teraz podlegać bardziej restrykcyjnym przepisom. – Podróżowanie do Unii Europejskiej i swobodne przemieszczanie się po niej to przywilej, a nie coś oczywistego – podkreśla.

Dokładniejsza kontrola ruchu z Rosji dzięki wizom jednokrotnego wjazdu

Nowelizacja przepisów polega na tym, że obywatele Federacji Rosyjskiej planujący podróże do krajów tej strefy Schengen mogą się ubiegać wyłącznie o wizy jednokrotnego wjazdu, a nie, jak do tej pory, uprawniające do wielokrotnego przekroczenia granic Schengen. Ma to umożliwić dokładniejszą i częstszą kontrolę wniosków wizowych rosyjskich podróżnych, a przez to minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu obywateli Unii.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków, o wizę wielokrotnego wjazdu wciąż bowiem mogą się ubiegać obrońcy praw człowieka, niezależni dziennikarze i Rosjanie posiadający europejskie paszporty.