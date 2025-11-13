Reklama

Rosjanom trudniej o unijne wizy. Biura podróży już ich nie zaproszą

Rosjanie muszą się ubiegać o wizę przed każdą podróżą do krajów strefy Schengen, a nie, jak do niedawna, o wizę uprawniającą do wielokrotnego przekroczenia unijnych granic.

Publikacja: 13.11.2025 01:43

Foto: Bloomberg

Pela Krzyżewska

8 listopada weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania wiz Schengen Rosjanom. To odpowiedź Unii Europejskiej na coraz ostrzejszy kurs w polityce międzynarodowej prowadzonej przez Rosję, w tym akty sabotażu, przypadki naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony czy wykorzystywanie migrantów do nękania państw Wspólnoty.

– Agresja Rosji przeciwko Ukrainie nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, ze zwiększonym ryzykiem związanym z sabotażem, dezinformacją i wtargnięciami dronów na terytorium Unii – tłumaczy wiceprzewodnicząca ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Komisji Europejskiej Henna Virkkunen. – Unia Europejska konsekwentnie zaostrza więc warunki wjazdu dla obywateli Rosji. Teraz podejmujemy dodatkowy, niezbędny krok dla ochrony bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli.

A wysoka przedstawicielka ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas wyjaśnia, że obywatele Rosji ubiegający się o wizę wjazdową do Unii Europejskiej będą teraz podlegać bardziej restrykcyjnym przepisom. – Podróżowanie do Unii Europejskiej i swobodne przemieszczanie się po niej to przywilej, a nie coś oczywistego – podkreśla.

Dokładniejsza kontrola ruchu z Rosji dzięki wizom jednokrotnego wjazdu

Nowelizacja przepisów polega na tym, że obywatele Federacji Rosyjskiej planujący podróże do krajów tej strefy Schengen mogą się ubiegać wyłącznie o wizy jednokrotnego wjazdu, a nie, jak do tej pory, uprawniające do wielokrotnego przekroczenia granic Schengen. Ma to umożliwić dokładniejszą i częstszą kontrolę wniosków wizowych rosyjskich podróżnych, a przez to minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu obywateli Unii.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków, o wizę wielokrotnego wjazdu wciąż bowiem mogą się ubiegać obrońcy praw człowieka, niezależni dziennikarze i Rosjanie posiadający europejskie paszporty.

Portal Belsat.eu przypomina, że w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba wiz Schengen wydawanych obywatelom Federacji Rosyjskiej znacząco spadła. W 2019 roku wydano ich ponad 4 miliony, w 2021 roku tylko 452 tysiące, a w 2022, czyli w roku napaści na Ukrainę, ponad 600 tysięcy.

W 2024 roku odnotowano 606 tysięcy wniosków o wydanie wiz Schengen, z czego nieco ponad 540 tysięcy zostało pozytywnie rozpatrzonych (w tym 224 tysiące to wizy wielokrotnego wjazdu).

Coraz więcej sankcji nakładanych na rosyjskich podróżnych

Zaostrzenie przepisów wizowych to kolejny krok UE w celu ograniczenia przemieszczania się Rosjan po terytorium Wspólnoty. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Unia Europejska wprowadziła między innymi zakaz lotów z Rosji do Unii, zawiesiła umowę o ułatwieniach wizowych z Rosją, a wybrane europejskie kraje (w tym Polska) zaprzestały wydawania wiz turystycznych Rosjanom.

W październiku tego roku, w ramach 19. pakietu sankcji, Wspólnota nałożyła na rosyjskich dyplomatów obowiązek informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o planowaniu podróży do wybranego państwa członkowskiego, zastrzegła też możliwość wprowadzenia wymogu uzyskania przez nich pozwolenia na wjazd do danego państwa unijnego.

Zakazano też biurom podróży z siedzibą na terenie Wspólnoty organizowania wycieczek do Rosji.

Źródło: rp.pl

