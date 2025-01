„Turystyka to biznes, nie hobby” - branża turystyczna chce przejść ze sportu do gospodarki

Dajcie nam promocję, a powiększymy liczbę turystów

Pierwszy z panelistów, Ireneusz Węgłowski prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, nawiązał do prezentacji Borka i wrócił jeszcze do dyskutowanego szeroko tematu opłaty turystycznej.

– Tematu opłaty turystycznej nie wymyślili hotelarze, ale skoro już się o niej mówi, chcielibyśmy wiedzieć o niej więcej, być uczestnikiem tej dyskusji. Musimy pamiętać, że mimo że opłata nie obciąża bezpośrednio hotelu, jest jednak cenotwórcza. W związku z tym chcielibyśmy znać argumenty i analizy dotyczące jej wpływu na rynek turystyczny. Czy na przykład ma być zależna od gwiazdek? – wyjaśniał.

– Nie mówimy stanowczo „nie”, tylko mówimy „rozmawiajcie z nami”. I taka rozmowa, bardzo dobra zresztą, się odbyła w Łochowie na zaproszenie pana ministra Sławomira Nitrasa. Każdy miał prawo zabrać głos i w sposób nieskrępowany powiedzieć swoje zdanie. Nie ukrywam, że padały tam różne pomysły, ale nie były to pomysły konsultowane, raczej indywidualne poszczególnych uczestników narady. Chcielibyśmy kontynuować tę rozmowę. Mamy dobrą wolę, żeby prowadzić konsultacje – deklarował.

– Co do głównego hasła dzisiejszego spotkania, jak zwiększyć ruch turystyczny, to naprędce zrobiłem sobie takie wyliczenie. W tej chwili średnie obłożenie w hotelu skategoryzowanym – a jest ich w Polsce 2700-2800 – wynosi 50 procent. Gdybyśmy zwiększyli obłożenie tylko o 10 procent, to moglibyśmy obsłużyć 6-8 milionów gości więcej w ciągu roku. To pokazuje, że mamy w kraju ciągle duży potencjał, powstają też ciągle nowe hotele o poziomie średnioeuropejskim i wyższym. Ale potrzebna nam jest silniejsza promocja i zrównoważona turystyka, żeby nie pchać wszystkich do Krakowa czy do Sopotu, ale rozprowadzać ten ruch bardziej równomiernie w Polsce.

Po pierwsze – nie szkodzić, czyli przypadek odwołania prezesa LOT-u

– Chciałem przypomnieć łacińską sentencję primum non nocere, czyli po pierwsze, nie szkodzić – mówił Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. – Otóż mamy projekt CPK, który ma szansę pobudzić turystykę i mamy strategię narodowego przewoźnika, LOT-u, który przedstawił i realizuje strategię rozwoju tej firmy do 2028 roku. I wtedy dowiadujemy się o decyzji odwołującej prezesa tej linii lotniczej, fantastycznego menedżera, który zainwestował w turystykę, w tym czarterową i turystykę sektora MICE. Jeśli mamy rozwijać turystykę, to nie można szkodzić jej takimi decyzjami – wskazywał.