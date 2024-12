Prezydenci miast upominają się o opłatę turystyczną i uregulowanie krótkiego najmu

Czytaj więcej Apartamenty Mieszkania turystyczne mogą wkrótce zniknąć z centrum Lizbony Czy chcecie, żeby turyści wynajmowali mieszkania w waszym mieście? Lizbona zapyta wkrótce o to mieszkańców w referendum.

W ocenie Unii Metropolii Polskich obowiązujące brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powoduje, że obecnie tylko jedno miasto Unii Metropolii Polskich (Gdańsk) wprowadziło i pobiera opłatę miejscową. Pozostałe, pomimo niekwestionowanych walorów krajobrazowych nie mają możliwości pobierania od odwiedzających turystów opłaty miejscowej, jednocześnie ponosząc koszty ich obsługi związane m.in. z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, czy finansowania gotowości do realizowania usług publicznych we wzmożonym zakresie. Opłata miejscowa mogłaby być jednym z narzędzi kontroli ruchu turystycznego, który – jak widzimy na przykładach wielu europejskich miast – może stać się „nazbyt uciążliwy” dla mieszkańców. Innymi słowy pozyskane dochody posłużą do pokrycia zwiększonych kosztów funkcjonowania miejscowości turystycznych i przyczynią się do zrównoważenia zjawisk związanych z dużym ruchem turystycznym. Ponadto, wpłyną na wzmocnienie rangi turystyki jako dziedziny gospodarki, która generuje bezpośrednie dochody do budżetu gminy, a więc docelowo wpłyną na dobrostan mieszkańców.

W związku z powyższym Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza apeluje o wprowadzenie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozwiązań, które po pierwsze umożliwią wprowadzenie uchwałą Rady Gminy opłaty miejscowej w stawce podstawowej w każdej gminie, po drugie pozwolą Radom Gmin stosować wyższe opłaty miejscowej na tych obszarach gminy, które posiadają walory klimatyczne lub krajobrazowe.

Ponadto wprowadzenie postulowanych zmian zbliży polskie prawodawstwo do przepisów obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej. Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia – to tylko przykładowe państwa, w których samorządy, w tym miasta mają możliwość pobierania od odwiedzających turystów opłaty, która – co warte podkreślenia – w 100% stanowi dochód tych samorządów.

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zgłasza gotowość do uczestniczenia w pracach nad nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mających na celu zmianę obowiązującego brzmienia przepisów o opłacie miejscowej, które aktualnie uniemożliwiają wielu miastom i gminom jej wprowadzenie".