Grecy też wściekli na Booking.com. Szykują pozwy

– To zmienia zasad gry – twierdzi Luthe i dodaje, że kolejna faza procesu prowadzonego w sprawie Niemiec rozpocznie się wiosną 2025 roku w Sądzie Okręgowym w Amsterdamie.

Luthe zaprosił greckich hotelarzy do przyłączenia się do tych działań. - Zachęcamy was, wasze stowarzyszenie i Izbę, do podjęcia działań przeciwko Booking.com. Sprawa niemiecka daje solidne podstawy. Łącząc siły w całej Europie, możemy przeprowadzić w sądzie jedną wspólną rozprawę – apeluje.

Przywracanie uczciwości w biznesie hotelarskim

Grecka Izba Hotelarska współpracuje z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w tego typu postępowaniach, by skonsolidować roszczenia i skoordynować działania z innymi europejskimi organizacjami hotelarskimi. Ostatecznym celem jest złożenie wspólnego pozwu w Holandii, gdzie znajduje się siedziba Booking.com.

Do inicjatywy przyłączyli się doświadczeni specjaliści prawa chroniącego konkurencyjność i czołowi ekonomiści, którzy przygotować mają mocne argumenty przeciwko praktykom internetowego giganta, zaliczonego do grona strażników dostępu (gate keepers).

Co ważne, hotele i stowarzyszenia nie poniosą żadnych kosztów ani ryzyka, ponieważ proces jest wspierany przez fundatorów sporów sądowych. W wypadku pomyślnego wyniku 70 procent przyznanego odszkodowania trafi bezpośrednio do hotelarzy, poszkodowanych zakazanymi praktykami.