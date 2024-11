Hiszpańscy hotelarze będą walczyć o odszkodowania od Booking.com

Hiszpańska Konfederacja Hoteli i Obiektów Turystycznych (CEHAT) rozważa dochodzenie odszkodowania od Booking.com, pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Firmie zarzuca stosowanie klauzul abuzywnych w umowach, które zakazywały obiektom sprzedawania noclegów w cenach niższych niż te dostępne przez platformę rezerwacyjną.

CEHAT stoi na stanowisku, że tego typu zapisy ograniczają swobodną konkurencję, co jest zagwarantowane na wolnym rynku, co więcej, ma to bardzo negatywny wpływ na kwestie gospodarcze.

Europejska branża hotelarska wesprze Hiszpanów

Jeżeli CEHAT podejmie kroki w celu realizacji tego zamierzenia, dołączą się do niego inni partnerzy z Europy będący członkami Hotrec – stowarzyszenia reprezentującego obiekty zakwaterowania i gastronomię w Unii Europejskiej. Konfederacja będzie mogła też liczyć na wsparcie kancelarii prawnych specjalizujących się w przepisach dotyczących konkurencji.

- Chcemy zagwarantować, że wszelkie roszczenia o odszkodowanie zostaną złożone z rozwagą i w profesjonalny sposób – mówi Jorge Marichal, prezes CEHAT, cytowany w oświadczeniu przekazanym przez Europa Press.