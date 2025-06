Wyjaśniło się, czy hotele na Teneryfie będą strajkować. Pracownicy żądali podwyżek

Porozumienie zakłada wzrost wynagrodzeń o łącznie 13,5 procent do 2028 roku, z czego pierwsza, najwyższa podwyżka wyniesie 7 procent już od lipca 2025. W kolejnych dwóch latach pensje wzrosną po 3,25 procent rocznie, podaje hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Uzgodniono również klauzulę ochrony siły nabywczej, która zabezpiecza pracowników przed ewentualnym spadkiem realnych dochodów w okresie trwania umowy.

Ponadto w dokumencie znalazła się klauzula pokoju społecznego, zakładająca brak konfliktów zbiorowych przez cały trzyletni okres obowiązywania nowego układu.

Inne ustalenia to wydłużenie okresu wymaganego do otrzymania dodatku za niezdolność do pracy z 6 do 12 miesięcy stażu pracy, zobowiązanie stron do negocjacji ewentualnego skrócenia tygodnia pracy, jeśli odpowiednia ustawa zostanie przyjęta w Kongresie, utworzenie projektu pilotażowego z udziałem rządu Wysp Kanaryjskich, mającego na celu poprawę warunków zdrowotnych w firmach turystycznych oraz wniosek o uruchomienie specjalnej linii wsparcia finansowego dla hoteli i apartamentów w celu instalacji łóżek podnoszonych, co poprawi ergonomię pracy.