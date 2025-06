Czy hotele na Wyspach Kanaryjskich staną w środku lata? Groźba strajku wisi nad nimi

Ashotel w komunikacie prasowym podkreślił znaczenie sektora turystycznego dla gospodarki Wysp Kanaryjskich. Z danych hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych wynika, że w samej prowincji Santa Cruz de Tenerife ponad 76 tysięcy osób pracuje w hotelarstwie i gastronomii, z czego około 33 600 w obiektach zakwaterowania. Stowarzyszenie zaznacza, że nawet w najtrudniejszych latach pandemii branża hotelarska dążyła do utrzymania zatrudnienia – w latach 2020 i 2021 płace wzrosły łącznie o 4,5 procent, mimo że wiele hoteli pozostawało zamkniętych.

Obecnie obowiązujący układ zbiorowy został zawarty we wrześniu 2022 roku na cztery lata pomiędzy Ashotel, stowarzyszeniem AERO oraz organizacją Sindicalistas de Base. Zakładał on dotychczas wzrost wynagrodzeń o łącznie 10,25 procent do 2026 roku. Nowa propozycja Ashotel zwiększa całkowitą skalę podwyżki do 13,5 procent oraz wydłuża okres obowiązywania umowy.

Negocjacje toczą się w atmosferze napięcia związanego z groźbą strajków w szczycie sezonu letniego. Pracownicy już wcześniej zorganizowali protest w okresie wielkanocnym. Kolejne przerwy w pracy w lipcu i sierpniu mogłyby poważnie zakłócić funkcjonowanie infrastruktury turystycznej Wysp Kanaryjskich. Presja na osiągnięcie porozumienia rośnie – od jego zawarcia może zależeć spokojny przebieg sezonu wakacyjnego.