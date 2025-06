Ultimatum pracowników hoteli na Wyspach Kanaryjskich - podwyżki albo strajk

Pracownicy hoteli na Teneryfie oczekują podwyżek wynagrodzeń

Związek Sindicalistas de Base, który ma większość w komisji negocjacyjnej, ponownie apeluje do przewodniczącego rządu Wysp Kanaryjskich Fernanda Clavija i minister turystyki i zatrudnienia Jéssici de León o włączenie się do mediacji, podobnie jak miało to miejsce przed strajkiem przeprowadzonym w hotelach w czasie Wielkanocy.

Przed czwartkowym spotkaniem, które odbyło się w jednym z hoteli w centrum stolicy Teneryfy związki postawiły warunek – oczekują podwyżki wynagrodzeń bez wyjątków i mechanizmów kompensacyjnych, z mocą wsteczną, od stycznia 2025 roku. Dopiero po spełnieniu tego postulatu gotowe są podjąć negocjacje w pozostałych kwestiach.