Wizz Air wystartował z Katowic do Madrytu

Wizz Air uruchomił nową trasę z Katowic - tym razem do Madrytu. To istotne rozszerzenie oferty Wizz Aira z Katowice Airport tuż po inauguracji tras do Kiszyniowa w Mołdawii i Pizy we Włoszech, odpowiednio 1 i 2 czerwca - głosi komunikat prasowy.

Loty odbywają się, począwszy od 3 czerwca, trzy razy w tygodniu (we wtorki, w czwartki i soboty).

- Z ogromną radością uruchamiamy nowe połączenie Katowice-Madryt. Ta trasa to dowód naszego stałego zaangażowania w rozwój połączeń międzynarodowych i odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo, bezpośrednie loty do atrakcyjnych europejskich miejsc - mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

Katowickie lotnisko szykuje się na rekord

- Na początku czerwca Wizz Air wystartował z trzema nowymi połączenia z Katowice Airport - to Kiszyniów, Piza i Madryt. Jednocześnie przewoźnik zwiększył do sześciu liczbę bazujących w Pyrzowicach airbusów A320. Rozwój bazy Wizz Aira na katowickim lotnisku to efekt naszej dobrej i konsekwentnej współpracy. Nowe, atrakcyjne kierunki Wizz Aira z pewnością będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przyczyni się do rekordowego wyniku, który w tym roku osiągnie katowickie lotnisko. W 2025 roku pierwszy raz w historii z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta ponad 7 milionów podróżnych - dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik.