Wizz Air inwestuje w paliwooszczędne samoloty. Za cztery lata wymieni całą flotę

- Osiągnięcie modernizacji floty w dwóch trzecich dzięki A321neo to nie tylko ważny kamień milowy dla Wizz Aira - to symbol naszego zaangażowania w oferowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzenie naszego programu Customer First Compass na początku tego roku potwierdza determinację do inwestowania w obszary, które mają realny wpływ na naszych klientów i planetę. Airbus A321neo jest kluczowym elementem naszej strategii, pozwalającym na obniżenie emisji przy jednoczesnym utrzymaniu przystępnych cen - mówi dyrektor ds. korporacyjnych i ESG w Wizz Airze Yvonne Moynihan, cytowana w komunikacie.

Wizz Air przypomina, że od dekady wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu od firmy GenPhoenix do produkcji elementów foteli pokładowych. Dzięki temu może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nawet o 80 procent i zużycie wody o 87 procent.

Gen Phoenix dostarczyło Wizz Airowi ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych materiału, zapobiegając składowaniu 16 ton odpadów i redukując emisje o 7,3 tysiąca ton w całym cyklu życia materiałów rocznie.