Wraz z przydzieleniem drugiego samolotu Airbus A321neo do bazy we Wrocławiu już w lipcu 2025 roku linia zwiększy również częstotliwość lotów na trasach: do Barcelony (z trzech do czterech lotów tygodniowo), Malagi (z dwóch do trzech lotów tygodniowo), Bari (z dwóch do czterech lotów tygodniowo) i do Splitu (z dwóch do trzech lotów tygodniowo) – informuje przewoźnik w komunikacie prasowym.

Wizz Air będzie w tym sezonie letnim obsługiwać łącznie 18 tras z Wrocławia do 13 krajów. Obecnie linia oferuje ponad 170 niskokosztowych połączeń z Polski, umożliwiając podróże do 28 krajów z 10 polskich lotnisk. Od początku swojej działalności Wizz Air przewiózł już ponad 119 milionów pasażerów z polskich portów lotniczych.

Jak wyjaśnia cytowany w informacji dyrektor komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, wcześniejsze uruchomienie kilku tras i zwiększenie częstotliwości lotów „jest naszą odpowiedzią na duże zainteresowanie podróżami z Wrocławia tego lata”. - Dzięki tym zmianom podróżni zyskają jeszcze większą elastyczność, lepsze połączenia przesiadkowe i szerszy wybór wakacyjnych miejsc docelowych w całej Europie – dodaje.