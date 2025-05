Hiszpania - Airbnb usunie ponad 65 tysięcy mieszkań. "Niezgodne z przepisami"

Resort spraw społecznych za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Konsumentów wezwał hiszpański oddział Airbnb do usunięcia 65,9 tysiąca ogłoszeń, uznanych za niezgodne z przepisami dotyczącymi najmu turystycznego. Wszystkie dotyczą całych mieszkań przeznaczonych na cele turystyczne, a nie pojedynczych pokoi, pisze portal Hosteltur.

Ministerstwo przypomina, że w ostatnich miesiącach przesłało do Airbnb trzy oficjalne decyzje administracyjne, w których żądało usunięcia nielegalnych ogłoszeń. Firma złożyła odwołanie, jednak TSJM orzekł na korzyść ministerstwa, nakazując natychmiastowe usunięcie 5,8 tysiąca ogłoszeń dotyczących mieszkań turystycznych.

Według Dyrekcji Generalnej ds. Konsumpcji decyzja o uznaniu ofert za nielegalne opiera się na trzech głównych kwestiach: braku numeru licencji lub rejestracji wymaganych przez wiele wspólnot autonomicznych - jest to najczęściej spotykane uchybienie, braku informacji o statusie prawnym wynajmującego, konkretnie wskazania, czy ogłoszeniodawcą jest osoba prywatna czy firma, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ochrony konsumenta oraz podawaniu fałszywych lub nieautoryzowanych numerów licencji, co może wprowadzać konsumentów w błąd.

Ogłoszenia objęte decyzją TSJM dotyczą ofert w Andaluzji, Madrycie, Katalonii, Walencji, na Balearach i w Kraju Basków.