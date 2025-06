Europejskie hotele ruszyły z akcją przeciw Booking.com. Domagają się milionów euro

Pozew będzie złożony w Holandii (tam się mieści siedziba Bookinga), co ma zapewnić jednolitą i efektywną procedurę. Wszystkie hotele występujące jako strona poszkodowana położone są w Europie, poza tymi, które już uczestniczą w podobnych inicjatywach na poziomie poszczególnych krajów. Nowe podmioty mogą rejestrować się online do 31 lipca 2025 roku na stronie www.mybookingclaim.com.

Praktycznie może przyłączyć się do pozwu każdy hotel działający w Europie. Kluczowe pytanie na stronie brzmi: „Czy pana/pani hotel przyjmował gości za pośrednictwem Booking.com w latach 2004–2024? Jeśli tak, prawdopodobnie poniósł szkody z tytułu zawyżonych prowizji i może przysługiwać mu odszkodowanie”.

Według organizacji branżowych, skutki stosowania klauzul parytetowych były dla hoteli znaczące. Jak podaje Hotrec, hotele były zmuszane do płacenia zawyżonych prowizji, ich swoboda biznesowa była ograniczana, a relacje z klientami – utrudniane. Szczególnie mocno ucierpiały małe, niezależne obiekty, które miały najmniejsze możliwości negocjacyjne.

Sprawa prowadzona jest przez zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie konkurencji, procesach sądowych oraz ekonomii – tych samych, którzy doprowadzili do zwycięskiego wyroku TSUE we wrześniu 2024 roku.

Booking.com: Hotelarze źle interpretują wyrok sądu

Dla Booking.com opór całej europejskiej branży hotelarskiej to potężny cios wizerunkowy. Otwarte wezwanie do hotelarzy, by masowo przyłączali się do pozwu, spycha platformę rezerwacyjną do defensywy. W wypowiedzi dla portalu Hotel vor9 Booking.com twierdzi, że „nie posiada informacji o europejskich krokach prawnych ze strony hoteli”, a także zarzuca Hotrec „fałszywe i wprowadzające w błąd interpretacje” wyroku TSUE.