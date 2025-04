Majówka okiem hotelarzy. Sam nocleg to za mało, goście oczekują pełnego pakietu usług

Pomimo pozytywnego trendu ogólnego niektóre kurorty notują spadki zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem, są to między innymi Wisła, Szczyrk, Łeba, Ustka i Jastrzębia Góra.

- Majówka to początek intensywnego sezonu rezerwacji wakacyjnych, a dla turystów jedna z ostatnich okazji na dokonanie rezerwacji przy względnie wysokiej dostępności w obiektach hotelowych. Optymalnym rozwiązaniem jest zarezerwowanie noclegu bezpośrednio na stronie hotelu, co zapewnia większą elastyczność w dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb gości i bardziej konkurencyjne ceny - komentuje dyrektor regionalna w Profitroom Agata Pielacha-Janiec, cytowana w komunikacie prasowym.

- Jak wskazują dane Profitroom, około 35 procent wszystkich rezerwacji majówkowych zostało zrealizowanych bezpośrednio, co oznacza wzrost o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Taki trend jest pozytywnym prognostykiem dla hotelarzy, świadcząc o rosnącej świadomości gości w zakresie korzyści płynących z rezerwacji bez pośredników - dodaje.

Długi weekend pod lupą - kiedy i jak goście rezerwują noclegi?

Jak wynika z raportu Profitroom, najchętniej rezerwują pary (ponad 42 procent wszystkich rezerwacji), a także rodziny z dziećmi – układy 2+1 i 2+2 należą do najczęściej powtarzających się konfiguracji (ponad 28 procent wszystkich rezerwacji). Dane dotyczące tegorocznej majówki pokazują również rosnącą popularność wyjazdów indywidualnych - rezerwacje 1+0 wzrosły aż o 69 procent.

Polacy decydują się najczęściej w tym roku na pobyty od 30 kwietnia do 4 maja, ale najczęstszą datą zameldowania jest 1 maja (około 40 procent wszystkich rezerwacji), a średnia długość pobytu przy tej dacie to 2,8 dnia. Wyjazdy na długi weekend majowy z roku na rok stają się coraz dłuższe. Taki trend dostrzegają również hotelarze.