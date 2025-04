Podróże lotnicze staniały, rezerwacje na majówkę wzrosły prawie o połowę

Dokąd na majówkę? Polacy obiorą kierunek włoski

Badanie StemMark przeprowadzone na zlecenie Kiwi.com ujawniło, że ponad 36 procent Polaków planuje w tym roku co najmniej jedną podróż w granicach Europy, a wielu nawet dwie lub trzy. Dla niektórych to właśnie majówka będzie pierwszą okazją, by wyjechać na wypoczynek.

Polacy planują wyjazdy do 87 krajów. Najchętniej wybierane kierunki to Włochy (wzrost o 154 procent), Hiszpania (wzrost o 32 procent), Wielka Brytania (wzrost o 7 procent), Grecja (wzrost o 175 procent), Francja (wzrost o 32 procent), Chorwacja (wzrost o 444 procent), Norwegia (spadek o 17 procent), Dania (wzrost o 13 procent), Malta (wzrost o 149 procent) i Turcja (wzrost o 11 procent).

Z kolei w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych miast znalazły się Rzym, Mediolan, Londyn, Paryż, Barcelona, Bari, Malaga, Palma de Mallorca, Zadar i Kopenhaga.

Do „wschodzących gwiazd”, które zyskują na popularności, Kiwi.com zalicza Wenecję, Pizę, Bolonię i Alicante.

W tym roku średni czas majówkowego wyjazdu wynosi prawie sześć dni.