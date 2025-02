Wszyscy chcą lecieć na Grenlandię lub do Panamy. Reklamę zrobił im prezydent Trump

Wiecznie zielony urok Panamy

Podczas gdy Grenlandia przoduje w globalnych wyszukiwaniach, Panama, ciesząca się popularnością od wielu lat, zwłaszcza wśród backpackerów, utrzymuje swoją mocną pozycję.

Ponieważ obecnie trwa sezon turystyczny (Panama ma klimat tropikalny, z porą suchą od grudnia do kwietnia), ostatnie doniesienia o zainteresowaniu krajem prezydenta Trumpa i jego zakusach na Kanał Panamski według danych Kiwi.com nie spowodowały znaczących zmian w wyszukiwaniach lotów, licząc rok do roku, ale nastąpił globalny wzrost o 20 procent, licząc miesiąc do miesiąca, w styczniu względem grudnia.

Wyszukiwania lotów z USA wzrosły o 17 procent, z Kolumbii o 35 procent, z Francji o 29 procent, z Brazylii o 32 procent, z Włoch o 41 procent, a z Wielkiej Brytanii o 26 procent.