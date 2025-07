Polska Organizacja Turystyczna zachęca do podróżowania po kraju na festiwalu muzycznym

„Chill & relaks” z mapą i przewodnikiem

POT zadba również o odpoczynek i relaks uczestników festiwalu. Zaprasza między innymi do udziału w konkursach i quizach podróżniczych z nagrodami, do strefy gier planszowych o tematyce podróżniczej i do strefy „chill & relaks” na leżaki i pufy, gdzie w spokojnej atmosferze będzie można przejrzeć przewodniki turystyczne, broszury i mapy.

Strefa POT na Pol’and’Rock Festival to miejsce dla tych, którzy chcą nie tylko słuchać, ale też doświadczać i planować własne podróże. Wspólnym mianownikiem wszystkich aktywności jest Polska – jej różnorodność, bogactwo natury i historii – czytamy w komunikacie.

Obecność POT na Pol’and’Rock Festival to element kampanii „Polska. Więcej niż myślisz”.