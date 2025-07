Światowa turystyka: Zadbajmy o równowagę, inaczej stracimy przychody i miejsca pracy

W turystyce są przykłady zrównoważonego zarządzania

Raport przedstawia również konkretne przykłady pozytywnych działań podjętych w różnych częściach Europy:

Turisme de Barcelona – działa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kierując się celami zrównoważonego rozwoju.

VisitFlanders – strategia „Travel to Tomorrow” traktuje turystykę jako narzędzie wspierające cele lokalnych społeczności.

Dubrownik – współpraca z branżą rejsów wycieczkowych i lokalnymi mieszkańcami przyczyniła się do zmniejszenia nadmiernego ruchu turystów.

Islandia – środki z podatków turystycznych są bezpośrednio inwestowane w ochronę środowiska.

– Turystyka i podróże przynoszą ogromne korzyści – tworzą miejsca pracy, przyciągają inwestycje i sprzyjają głębszemu zrozumieniu międzykulturowemu. Ale rozwój musi być odpowiedzialny. Nie chodzi o to, by zatrzymać turystykę, lecz by sprawić, że będzie służyć wszystkim, zarówno odwiedzającym, jak i mieszkańcom – podsumowuje prezeska i dyrektorka generalna WTTC Julia Simpson.