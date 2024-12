Turystyka zrównoważona to nie wybór, ale konieczność

Potrzebna edukacja z turystyki zrównoważonej

Dyrektor wrócił następnie do projektu „Współpraca - Innowacje - Turystyka Zrównoważona”. - Jego celem było stworzenie platformy dyskusji na temat turystyki zrównoważonej z ekspertami, pokazanie trendów światowych i jednocześnie podejścia do turystyki zrównoważonej w poszczególnych województwach - mówił.

Jednym z elementów projektu były ankiety wysyłane przed konferencją w danym regionie do urzędów marszałkowskich, regionalnych organizacji turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców.

- Zależało nam, aby uzyskać obraz tego zjawiska w regionach. Odpowiedzi z tych ankiet były różne, wielokrotnie musieliśmy namawiać do ich wypełnienia. Niektórzy nie odpowiedzieli na pewne pytania, co wynikało albo z ich niezrozumienia, albo z braku informacji. To pokazuje, że potrzebna jest edukacja – zaznaczył Janowski.

Wyniki ankiet były omawiane na konferencjach w każdym województwie. Po konferencji regiony dostają raport z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania zasad turystyki zrównoważonej („Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej” w danym województwie).

Po 13 konferencjach rysują się już pewne wnioski dotyczące stanu wdrożenia zasad zrównoważonej turystyki w Polsce. - Już na wstępnym etapie podsumowania widać, że najsilniejszym punktem we wszystkich regionach jest ochrona i promocja kultury, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i w działalności przedsiębiorców turystycznych. Podchodzimy do niej bardziej odpowiedzialnie niż do innych aspektów i najlepiej ją czujemy przy budowaniu oferty turystycznej. Gorzej jest w wypadku innych aspektów: społeczno-ekonomicznego, ochrony przyrody izarządzania środowiskowego oraz zarządzania zrównoważonego – wskazywał dyrektor.