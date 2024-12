Wiedeń - mieszkańcy chcą rozwijać turystykę, nie widzą w niej zagrożenia

- Te pieniądze wpływają do budżetu miejskiego, a później wracają do sektora turystycznego i mają ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. 72 do 80 procent dochodów z ortstaxe idzie na promocję turystyki i poprawę infrastruktury. Z tej puli dofinansowywane są duże wydarzenia kulturalne i sportowe, a także zrównoważony transport. 1 do 2 procent pieniędzy przeznaczane jest na obsługę systemu pobierania ortstaxe i kontrolowanie, czy przebiega ono prawidłowo - wyliczał Włodzimierz Szeląg.

Dyrektor zwrócił również uwagę na synergię między WienTourismus i władzami miasta.

- Władze Wiednia zdają sobie sprawę, jak duże znaczenie dla miasta ma turystyka. Przed pandemią Wiedeń odwiedzało 15-16 milionów turystów rocznie - do końca 2025 roku miasto prawdopodobnie wróci do tych wyników - co dawało 56 miliardów euro wpływów do miejskiej kasy. Dlatego pozycja WienTourismus jest bardzo mocna. Władze miasta bardzo liczą się ze zdaniem specjalistów pracujących w tej organizacji, ci z kolei, działając w międzynarodowych organizacjach i biorąc udział w międzynarodowych konferencjach, podpatrują, co jeszcze można ulepszyć. Ich osiągnięcia są naprawdę znaczące, bo w ankietach przeprowadzanych w Wiedniu dziewięć na 10 badanych jest za dalszym rozwojem turystyki i nie widzi w niej zagrożenia - mówił Szeląg.

Krótki najem tylko przez 90 dni w roku

W Polsce nierozwiązaną prawnie kwestią pozostaje najem krótkoterminowy. Wiedeń wprowadził przepisy regulujące ten segment rynku w ubiegłym roku. Zostały one tak pomyślane, żeby „utrzymać zadowolenie mieszkańców na wysokim poziomie”.