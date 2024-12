Rekordowy rok w biurach podróży. 22 procent więcej Polaków na zagranicznych wakacjach

Co ciekawe, o ile aż o 40,3 procent wzrósł ruch turystów w zorganizowanych podróżach do krajów dalekich, o tyle wzrost przychodów z tego tytuły wyniósł jedynie 28,2 procent. Taki rozziew dwóch danych wskazuje wyraźnie na spadek cen podróży egzotycznych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Traveldata przeanalizowała też zmiany cen najważniejszych kierunków z ostatniego sezonu letniego. Doprowadziło to do ciekawych wniosków – okazuje się, że we wszystkich wypadkach średnia cena z początku sprzedaży (first minute) była wyraźnie lepsza od późnej ceny (last minute). Średnia różnica wyniosła plus 15,9 procent. A dla poszczególnych kierunków ułożyło się to następująco: Egipt – 3,6 procent, Turcja – 10,5 procent, Wyspy Kanaryjskie – 13,6 procent, Grecja – 15,1 procent, Bułgaria – 15,4 procent, Hiszpania kontynentalna – 19,3 procent.

Dwa kierunki miały ceny niższe w lecie 2024 roku niż rok wcześniej. Chodzi o Bułgarię ze spadkiem 1,3 procent rok do roku i o Egipt ze spadkiem 7,2 procent. Pozostałe kierunki były średnio nieco droższe, ale różnice były minimalne - od 1,6 procent w wypadku Hiszpanii do 2,7 procent w sytuacji Grecji.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Drastyczna pomyłka analityków giełdowych w sprawie turystyki

Podsumowując te dane eksperci z Traveldaty podkreślają, że analitycy giełdowi w swoich prognozach dla roku 2023 drastycznie się pomylili, nie doceniając rynku turystycznego – różnice wyniosły po kilkadziesiąt procent. Przepowiadali też ubożenie gospodarstw domowych, co miało doprowadzić do rezygnowania z wyjazdów zagranicznych. Tymczasem ostatnie lata zweryfikowały negatywnie te prognozy.

Jak podkreśla prezes Traveldaty Andrzej Betlej w prezentacji, świadomie lub nieświadomie część komentatorów snujących prognozy gospodarcze wpisywało się „w negatywny przedwyborczy przekaz mainstreamowych mediów i ośrodków propagandowych”, „akceptowali upolitycznione prognozy gospodarcze forsowane przez główne media” i akceptowali „podpowiadane poglądy odnośnie do sytuacji i perspektyw branży turystycznej”.

Jego instytucja, nieulegająca tym podszytym polityką opiniom, opierając się na twardych danych płynących z gospodarki, prognozowała zupełnie inny scenariusz, i to właśnie on się spełnił w turystyce.

Przypomniał, że to właśnie on i jego Instytut już w roku 2021 zapowiadał dwukrotny-dwuipółkrotny wzrost liczby klientów biur podróży – z 4 milionów w 2019 do 8-10 milionów w 2025 roku. Chociaż, kiedy to przedstawiał na konferencjach serwisu Turystyka.rp.pl i w tekstach publikowanych na jego łamach, spotykał się z niedowierzaniem, a nawet lekceważeniem, okazało się, że miał rację i właśnie jesteśmy świadkami zrealizowania się tych przewidywań.

Betlej: Nie ma wzrostu turystyki bez realizacji obietnic wyborczych

Jeśli chodzi o przyszłość zorganizowanej turystyki wyjazdowej, zdaniem Betleja – relacjonował dalej Frydrykiewicz – rok 2025 przyniesie wyhamowanie dynamiki wzrostu. Należy liczyć się, że wzrost 20-30-procentowy odejdzie w przeszłość. Koniunktura na zagraniczny wypoczynek się nieco załamie, co będzie wynikało z gorszych nastrojów konsumentów. Te z kolei będą efektem niespełnienia przez rząd wielu przedwyborczych obietnic. W tym zwiększenia kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych, dodatku pogrzebowego (przesunięty na 2026 rok), renty wdowiej (ma być realizowana od czerwca 2026 roku w mniejszym wymiarze niż zapowiadany) i kontynuowania wielkich projektów infrastrukturalnych (Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni atomowej).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Choć za korzystne można uznać podwyżki, jakie nowa ekipa rządząca przyznała pracownikom sfery budżetowej i nauczycielom, to jednak są to głównie mieszkańcy dużych miast, tymczasem nowymi klientami w biurach podróży powinni stać się mieszkańcy małych miast, a tam ludzie będą biednieć przez rosnące koszty życia, wynik wysokiej ciągle inflacji.

Zdaniem Betleja również nie przynosi efektu ożywczego wielki wpływ pieniędzy na polski rynek z KPO. Chociaż dzięki temu utrzymuje się mocna pozycja złotego wobec euro.

Z negatywnych czynników Betlej wymienia w swojej prezentacji jeszcze „ograniczenie tempa wzrostu realnej zamożności polskich gospodarstw domowych w złotych i euro wzrost cen i pojawienie się nowych rodzajów wydatków konsumenckich, utrzymujący się wysoki koszt energii elektrycznej i cieplnej (na tle innych, zamożniejszych krajów UE), wysokie koszty samochodów elektrycznych (prawie dwukrotnie droższych od cen światowych), drogie 'przymusowe' magazyny energii (nawet kilkakrotnie droższe od cen światowych) i brak jasnych perspektyw w zakresie nowych kategorii dochodów gospodarstw domowych (np. bardzo istotnych w większości krajów OECD dochodów z rynków kapitałowych).

Na koniec – rosnący dług państwa spowoduje spadek zaufania inwestorów do Polski, a w dłuższej perspektywie konieczność spłacania dużych odsetek.

Z drugiej strony – przyznaje Betlej – nie mijają pozytywnie wpływające na ludzi warunki gospodarcze, jak stałość pracy i rosnące – chociaż w mniejszym tempie niż wcześniej – wynagrodzenia. A także rozpędzona produkcja przemysłowa.

Generalnie realny, a jeszcze większy relatywny, ze względu na inflację, spadek cen wycieczek też sprzyja ich kupowaniu.