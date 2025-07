Danina pozwoli także pokryć koszty kampanii i działań na rzecz ochrony języka walijskiego. Zgodnie z rządową strategią Cymraeg 2050, władze chcą, by do 2050 roku liczba obywateli mówiących po walijsku zwiększyła się do miliona, i żeby wzrósł odsetek osób, które posługują się tym językiem na co dzień. W ostatnich latach znajomość walijskiego zanika. Badania z czerwca ubiegłego roku wskazują, że niewiele ponad jedna czwarta obywateli Walii w wieku co najmniej 3 lat mówi po walijsku – to wskaźnik najniższy od 8 lat.

W 2027 roku Walia dołączy do nielicznych brytyjskich destynacji pobierających podatek turystyczny. W ostatnich latach na taki krok zdecydowały się między innymi Manchester, Liverpool w Anglii i Edynburg w Szkocji.

Walia piękna, ale mniej popularna od Anglii i Szkocji

Walia jest trzecim pod względem popularności celem podróży w Zjednoczonym Królestwie, po Anglii i Szkocji. Według danych Urzędu Statystyki Narodowej w 2024 roku odwiedziło ją 931 tysięcy gości, 9 procent mniej niż w uznawanym za najlepszy roku 2019.

Turyści przyjeżdżają do Walii dla przyrody i zabytków. Atrakcją jest walijskie wybrzeże z morskimi kurortami, parki narodowe, zwłaszcza Park Narodowy Eryri z najwyższym szczytem Walii, Yr Wyddfa, i Park Narodowy Brecon Beacons z malowniczymi wodospadami, oraz szlak średniowiecznych zamków z najbardziej znanymi w Cardiff, Conwy, Caernarfon i Pembroke.