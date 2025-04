W Polsce góry, a za granica ciepłe morze - Polacy planują majówkę

84 procent planujących majówkę za granicą skorzysta z płatnej bazy noclegowej, a co dziesiąty zatrzyma się u rodziny lub przyjaciół.

Wyjeżdżający na majówkę za granicę wydadzą na ten cel przeciętnie więcej niż wypoczywający w kraju. Co piąty ankietowany (21 procent) szacuje, że całkowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na osobę wyniesie 2001-3000 złotych, a po 17 procent respondentów zamierza wydać 3001-4000 złotych lub powyżej 4000 złotych.

Wypoczynek zagraniczny będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce i najczęściej obejmie od czterech do siedmiu noclegów (35 procent wskazań), a w drugiej kolejności od jednego do trzech noclegów (22 procent). Równocześnie niemal co piąty ankietowany w tej grupie deklaruje, że planuje więcej niż 14 noclegów.

Skłonność do wyjazdów w trakcie długiego weekendu majowego rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów. Planuje je ponad połowa (55 procent) respondentów z wyższym wykształceniem i 31 procent z wykształceniem podstawowym.