Hotelarze: Długi weekend czerwcowy będzie zdecydowanie lepszy od majówki

Tegoroczny maj lepszy od ubiegłorocznego

Wskaźniki obłożenia były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 28 procent ankietowanych hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 12 procent obiektów zanotowało obniżenie do 5 pp. 16 procent hoteli uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Natomiast 57 procent obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do maja ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31 procent hoteli z frekwencją wyższą do 5 pp.

Także w porównaniu z zeszłym rokiem hotele biznesowe zanotowały większą poprawę niż wypoczynkowe. Dla 23 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 8 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 5 pp. i również 8 procent powyżej 10 pp. 58 procent hoteli poprawiło obłożenie, w tym 25 procent stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 5 pp. oraz 21 procent z poprawą obłożenia o więcej niż 10 pp.

41 procent obiektów wypoczynkowych zanotowało obniżenie wskaźnika obłożenia w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym dwie równoliczne grupy z udziałem 18 procent każda zanotowały spadki do 5 pp. i do 10 pp. 47 procent obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 18 procent hoteli z frekwencją wyższą do 5 pp.

Ceny w hotelach rosną. Popyt również

Średnie ceny rosły, licząc rok do roku, a tempo ich wzrostu zwiększyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi wskazują, że 63 procent hoteli (o 5 pp. więcej niż w kwietniu) podniosło ceny w stosunku do maja 2024 roku, w tym 45 procent odnotowało wzrost do 10 pp. 37 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 17 procent utrzymało te same ceny i również 17 procent zanotowało spadek do 10 procent.