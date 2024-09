Nitras ujawnia: Planowana opłata turystyczna to złotówka od gwiazdki. Kto zarobi?

- Jeśli czegoś brakuje, patrząc z mojej perspektywy, perspektywy państwa, to brak pewnej społecznej infrastruktury turystycznej - mówił.

Jego zdaniem ciągle więcej samolotów leci z turystami do Bułgarii i Chorwacji, o Hiszpanii czy Włoszech nie wspominając, niż do Polski, chociaż to Polska jest lepiej położona w Europie, a turystycznie nic jej nie brakuje.

Jak to się dzieje? – Brakuje nam całościowych produktów turystycznych – ocenia. A jego diagnoza idzie dalej – w Polsce brakuje instrumentów polityki regionalnej i państwa w zakresie promowania produktów turystycznych, a brakuje ich, ponieważ przeznacza się na to za mało pieniędzy.

Zdaniem ministra powinno się promować produkty w postaci regionów, na wzór regionów w zachodniej Europie, jak Toskania. Może rozpoznawalne są jeszcze Małopolska i Warmia i Mazury, ale już nie Pomorze czy Pomorze Zachodnie. Często bardziej znane są Kraków i Gdańsk niż ich regiony. A przecież z turystyki żyje przeważnie cały region, a nie jedno miasto.

Według Sławomira Nitrasa trzeba to zmienić. Dlatego w ministerstwie trwają prace nad nową ustawą. Minister liczy, że jej projekt będzie wpisany wkrótce do wykazu prac rządu, co nada jej oficjalny bieg na ścieżce do Sejmu.

Co się znajdzie w ustawie? Zostaną rozstrzygnięte dwie kardynalne kwestie. Ustawa ma regulować najem krótkoterminowy i ma wprowadzić opłatę turystyczną. Z tym drugim wiąże się zaś warunek kategoryzowania wszystkich miejsc oferujących noclegi turystom.