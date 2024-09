Borys: Bezzwrotna dotacja dla organizatorów odwołujących wycieczki z powodu powodzi

- Obok miejscowości, które ucierpiały w powodzi są miejscowości, które zupełnie nie ucierpiały i są gotowe, przyjmują [cały czas] turystów. Duszniki, Polanica, Kudowa - piękne miejscowości, które mają ogromny problem, bo wycieczki odwołują przyjazdy. Ta promocja ma wesprzeć, zachęcić Polki i Polaków do przyjazdu na Dolny Śląsk, do Opolskiego czy Lubuskiego, bo to są piękne miejsca - mówił Borys.

Dodał, że na sto najważniejszych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku tylko dwie są wyłączone ze względu na powódź.

W dalszej części wypowiedzi Borys zwrócił uwagę, że dzięki przygotowanej przez rząd nowelizacji budżetu i przeznaczeniu miliarda złotych na bezpośrednią pomoc mieszkańcom zalanych terenów przedsiębiorcy, na przykład hotelarze, dostaną "świadczenia interwencyjne". Będzie też "specjalna kwota, kilkanaście tysięcy złotych, na każdego zatrudnionego".

- Przedsiębiorca będzie mógł pójść do ZUS-u i otrzymać szybkie pieniądze na odbudowę do wartości pokrycia szkody lub do pewnej wartości procentowej wartości miesięcznego przychodu - tłumaczył Borys. - Zakładamy, że specustawa przejdzie przez Sejm i Senat i podpis prezydenta w przyszłym tygodniu. Wtedy od kolejnego tygodnia pieniądze dla przedsiębiorców będą w ZUS-ie. Przedsiębiorca będzie o nie występować tylko na podstawie oświadczenia.

Na koniec Borys zaapelował "w imieniu całej branży turystycznej Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa Lubuskiego 'bądźmy solidarni'. - Dolina Jeleniogórska, Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów, Karkonoski Park Narodowy, Duszniki, Polanica, Kudowa, Park Narodowy Gór Stołowych, Twierdza w Srebrnej Górza, a od poniedziałku także Twierdza w Kłodzku czekają na turystów. Pamiętajmy o nich planując krótkie i długie pobyty. Tam naprawdę nie ma zniszczeń, te tereny są bezpieczne, ale dostały rykoszetem w tej sytuacji - mówił Borys.