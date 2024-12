Rok po wyborach parlamentarnych. Co rząd zrobił dla turystyki?

Badania ruchu turystycznego i strategia rozwoju turystyki? Będą, ale trzeba poczekać

Przy okazji zmian w ustawie o imprezach turystycznych ministerstwo pochyliło się nad postulatem biur podróży,zmniejszenia ich obciążeń, wynikających z konieczności przedstawiania zabezpieczeń finansowych (gwarancji i składek na TFG). – Chcielibyśmy przewidzieć regulacje, dzięki którym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógłby w ramach środków zgromadzonych na TFG i TFP udzielać poręczeń na uzyskiwanie gwarancji w ramach pierwszego filaru. To wymaga jeszcze wypracowania szczegółów z samorządem firm ubezpieczeniowych. Drugie rozwiązanie – wydawałoby się dosyć oczywiste, ale do tej pory niestosowane – to możliwość uzyskania więcej niż jednej gwarancji w ramach zabezpieczenia finansowego. Ryzyko mogłoby być rozłożone na kilka podmiotów. Chcielibyśmy już w przyszłym roku to implementować – zapewniał Borek.

Prowadzący Spotkanie Liderów Turystyki redaktor serwisu Turystyka.rp.pl Filip Frydrykiewicz przypomniał, że minister Sławomir Nitras zadeklarował na różnych etapach swojego ministrowania, zrealizowanie kilku ważnych postulatów zgłaszanych przez branżę turystyczną, w tym w ramach tak zwanej „dziesiątki PIT”, jak wprowadzenie opłaty turystycznej, trzykrotne zwiększenie budżetu na promocję turystyczną kraju oraz zbudowanie w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej komórki zajmującej się gromadzeniem danych, badaniem i analizowaniem ruchu turystycznego. Zapowiedział też przygotowanie w tym roku strategii dla turystyki i zwołanie kongresu turystyki polskiej.

Borek powtórzył, że opłata turystyczna wymaga „metody dwóch kroków” – trudno byłoby wprowadzić skutecznie opłatę turystyczną, bez zniesienia szarej strefy. – Nie wiemy dzisiaj, jaka to jest skala, założenie jest więc bardzo istotne – zapewniał.

Jeśli chodzi o badania, to temat jest aktualny. – Udało się w październiku wystąpić do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o 30 milionów złotych na badania ruchu turystycznego z wykorzystaniem danych z kart płatniczych i teleinformatycznych telefonii komórkowej, a także ruchem autostradowym, na granicach. Chcemy te dane wykorzystać do badania ruchu turystycznego. Do końca roku będziemy mieć jasność, czy dostaniemy te pieniądze. POT będzie jednostką, która będzie wdrażała te badania.

W kwestii budżetu na promocję – Frydrykiewicz wskazał, że w budżecie państwa nie przewidziano większej sumy, a wręcz zmniejszona została z 60 milionów do 10 milionów złotych pula pieniędzy na promowanie turystyki przez kluby i związki sportowe – Borek zapewnił, że „budżet jest porównywalny, bo chociaż 'Program wsparcia mistrzów' będzie zmniejszony [o 50 milionów złotych], to z 10 milionów do 20 milionów złotych zwiększy się kwota na dotacje w ramach konkursu funduszu kultury fizycznej”.

Czytaj więcej Nowe Trendy Piotr Borys: Dofinansujemy i sprofesjonalizujemy polską turystykę. To będzie przełom - Chcemy doprowadzić do przełomu w turystyce - deklaruje wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Zapowiada zwiększenie finansowania promocji turystycznej, uzbrojenie przedsiębiorców w dane i analizy rynkowe, uregulowanie tak zwanego krótkiego najmu i wprowadzenie opłaty turystycznej.

– Systemowo minister zapowiadał zwiększenie budżetu i wrócimy do tej dyskusji w drugim półroczu, po przedstawieniu projektu ustawy i uregulowaniu najmu krótkotrwałego, czyli wyjęciu z szarej strefy wielu obiektów – dodał.

– Co do strategii – kończymy raport o stanie gospodarki turystycznej. Przyszły rok jest realny jako termin przyjęcia strategii, jako całościowego dokumentu – przekonywał. A na pytanie moderatora zadeklarował, że branża turystyczna będzie mogła zabierać głos na każdym etapie prac nad wszystkimi wspomnianymi projektami, będą one z nią konsultowane i jawnie prowadzone.

Po wystąpieniu dyrektora departamentu turystyki Dominika Borka odbyła się debata z udziałem Ireneusza Rasia, wiceministra sportu i turystyki, Rafała Szmytkego, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Ireneusza Węgłowskiego, prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Pawła Niewiadomskiego, prezesa Polskiej Izby Turystyki i Grzegorza Soszyńskiego, prezesa Kraków Tourism Alliance. Głos zabrali też przysłuchujący się tym wystąpieniom przedstawiciele branży turystycznej, którzy nie szczędzili krytycznych uwag Ministerstwu Sportu i Turystyki, zarówno jeśli chodzi o zakres podejmowanych tematów, jak i styl pracy i komunikowania się z przedsiębiorcami. Temu poświęcimy już wkrótce kolejny odcinek relacji.

Inne relacje ze Spotkania Liderów Turystyki znajdziesz tutaj:



„Nasz raport. Świetny rok w biurach podróży - pęknie kolejna granica”

„Wiedeń - mieszkańcy chcą rozwijać turystykę, nie widzą w niej zagrożenia”

„Turystyka zrównoważona to nie wybór, ale konieczność”