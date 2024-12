Rada Europejska wzmacnia prawa podróżnych i precyzuje obowiązki biur podróży

Co ciekawem, w stanowisku Rady Europejskiej nie ma już śladu pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, by całkowicie znieść zaliczki i w to miejsce wprowadzić rozliczanie się klienta z biurem podróży po powrocie z wyjazdu. Protestowały przeciwko temu wszystkie największe europejskie biura podróży zrzeszone w ECTAA.

W wypadku odwołania imprezy przedsiębiorstwa mogą zaoferować podróżnym bon. Klienci, zanim się zgodzą go przyjąć, powinni dostać jasne informacje o warunkach jego stosowania. Zastosowanie bonu nie wyklucza jednak możliwości otrzymania przez klienta zwrotu kosztów, bon musi też być objęty ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora. W swoim stanowisku Rada Europejska szczegółowo opisuje kwoty i zasady ich wykorzystania, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność i zharmonizować odnośne przepisy na szczeblu Unii Europejskiej.

W tym punkcie widać z kolei echa zastosowania przez Polskę voucherów, które zastąpiły natychmiastowy zwrot pieniędzy przez biura podróży po wybuchu pandemii koronawirusa. Zastosowanie tej formy rozliczeń pomogło utrzymać płynność finansową organizatorom turystyki.

Turysta ma prawo odwołać wyjazd bez ponoszenia kosztów

Stanowisko Rady Europejskiej ogranicza zakres dyrektywy dzięki jaśniejszej definicji „imprezy turystycznej” i wyłączeniu z niej tak zwanych powiązanych usług turystycznych, aby „zwiększyć pewność prawną tekstu”.

Poprawić ma się też ochrona podróżnych, którzy są zachęcani do zawarcia dodatkowej umowy dotyczącej innego rodzaju usług turystycznych (np. wynajmu samochodu lub transferu) przy ich zakupie przez internet. W takich sytuacjach przedsiębiorca ma obowiązek poinformować wyraźnie podróżnego przed zawarciem nowej umowy, czy druga rezerwacja stanowi imprezę turystyczną.