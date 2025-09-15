Aktualizacja: 16.09.2025 10:40 Publikacja: 15.09.2025 02:35
Foto: Filip Frydrykiewicz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 28 złotych – brzmi najnowszy komunikat z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Jak co tydzień Instytut porównał tysiące cen w biurach podróży i przedstawił główne wnioski.
Zmiana średniej ceny, o której pisze, nie jest znacząca. Tydzień wcześniej cena wzrosła o 40 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 3 złote, wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wakacyjnego wyjazdu w 2026 roku na Maltę i wyniosła ona 676 złotych. Mniejsze spadki były udziałem ofert wyjazdów do Maroka i na Fuerteventurę – o 141 i 134 złote.
Z drugiej strony największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Costa del Sol, o 201 złotych, w Turcji Egejskiej, o 83 złotych, i w Portugalii – o 44 złote.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu ilustrują grafikami z danymi.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Eksperci z Traveldaty pokazują, że jeśli chodzi o najważniejsze kierunki wyjazdów Polaków, to wzrosła średnia cena podróży do Turcji – o 45 zł, ale spadła do pozostałych. I tak w wypadku Bułgarii o 71 złotych, Wysp Kanaryjskich o 58 złotych, Grecji o 35 złotych, a Egiptu o 9 złotych.
Porównanie średnich cen wakacji w ostatnim tygodniu i rok wcześniej przyniosło znaczącą informację, że ta pierwsza przewyższyła tę drugą o 14 złotych (poprzednio była niższa o 31 złotych).
Największe zwyżki liczone rok do roku autorzy raportu zanotowali na Rodos i w Turcji Egejskiej – o 377 i 368 złotych, a mniejsze w Albanii – o 242 złote. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów miały miejsce w wypadku ofert wyjazdu na Maltę, Sardynię i do Dalamanu – o 510, 504 i 287 złotych.
Czy ceny paliwa i kursy podstawowych walut pomagały organizatorom wakacji, czy przeszkadzały w reagowaniu na popyt? Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,78 złotego za litr wobec 3,17 złotego za litr, co oznacza, że była o 12,3 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 14,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 15,1 procent). Jednocześnie złoty pozostawał w ostatnim tygodniu nadal silniejszy w porównaniu rok do roku w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, o 2,1 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,2 procent, a przed dwoma o 1,9 procent).
„Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w nieco mniej korzystniejszym przedziale między -115 a -125 złotych, niż w sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł od -130 do -140 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -160 do -170 złotych” – czytamy w analizie.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Z pięciu najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków w zorganizowanej turystyce, trzy w ostatnim tygodniu zdrożały, porównując rok do roku. Chodzi o Bułgarię, Turcję i Grecję, które kosztowały więcej o 154, 121 i 82 złote. Ceny dwóch pozostałych kierunków, czyli Wysp Kanaryjskich i Egiptu spadły – o 21 i 19 złotych.
Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w odniesieniu do wyjazdów do Albanii, Tunezji i na Majorkę – odpowiednio o 242, 116 i 45 złotych. Dość mocno spadły za to ceny Malty, o 510 złotych, Maroka, o 181 złotych, Hiszpanii kontynentalnej, o158 złotych, Włoch, o 142 złote, Cypru, o 128 złotych, i Portugalii - o 66 złotych.
Zespół Traveldaty kontynuuje też wyliczenia pokazujące, ile teoretycznie może zaoszczędzić klient biura podróży, jeśli wycieczkę na początek sierpnia 2026 roku, zarezerwuje już teraz, a resztę pieniędzy dopłaci na trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są średnio o 605 złotych, czyli o prawie 11 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia czy Włochy. – wyjaśnia w komentarzu Traveldata.
Jak dalej czytamy, w ostatnim tygodniu najbardziej ceny obniżyły biura podróży Nekera, Join UP! i Itaka – o 130 zł, 120 zł i 80 złotych. W pozostałych biurach zmiany liczone rok do roku mieściły się w przedziale od obniżki 50 złotych (TUI Poland) do zwyżek o ponad 800 złotych.
W liczbie najniższych cen, „czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli” w porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2026 roku pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 takich ofert, drugie miejsce przypadło Itace, która miała ich 35, a trzecie biuru podróży Rainbow z liczbą 34 ofert.
Najwięcej atrakcyjnych cen wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (6) i TUI Poland (5), do Grecji Rainbow (9), Itaka (8), Grecos i TUI Poland (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (5), do Turcji Itaka, Rainbow (po 4), Coral Travel i TUI Poland (po 3), do Tunezji Coral Travel (6) i TUI Poland (3), a do Bułgarii TUI Poland i Join UP! (po 3 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka w Egipcie, Grecji i Turcji, a biuro Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji – oceniają autorzy opracowania.
Na koniec zostawiają dwie tabele. W pierwszej przedstawiają biura podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem, piszą eksperci z Traveldaty w raporcie, odnotowali tam jedną zmianę – do tabeli, wszedł Coral Travel, na pozycję czwartą, a opuściło ją Rego-Bis. Na czoło tabeli awansował zaś dotychczas drugi Grecos, a na pozycjach drugiej i trzeciej znalazły się TUI Poland i Itaka.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W drugiej tabeli autorzy zestawili firmy turystyczne, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
Tym razem skupili się na wybraniu cen ilustrujących sytuację w wyjazdach do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Co ciekawe, na szesnaście regionów aż w ośmiu jako tańsza od średniej figuruje Itaka. Okazuje się, że bryluje wśród nich Itaka – na dwadzieścia kierunków sześć przykładów należy do niej.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 10 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 4 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 12 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.
