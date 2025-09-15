Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są różnice w cenach wycieczek na popularne kierunki wyjazdów.

Jak zmieniły się ceny wakacji w porównaniu z zeszłym rokiem.

Które biura podróży oferują najatrakcyjniejsze ceny na sezon letni 2026 roku.

Jakie są możliwości oszczędzania przy zakupie wycieczki z dużym wyprzedzeniem.

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 28 złotych – brzmi najnowszy komunikat z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Jak co tydzień Instytut porównał tysiące cen w biurach podróży i przedstawił główne wnioski.

Zmiana średniej ceny, o której pisze, nie jest znacząca. Tydzień wcześniej cena wzrosła o 40 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 3 złote, wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wakacyjnego wyjazdu w 2026 roku na Maltę i wyniosła ona 676 złotych. Mniejsze spadki były udziałem ofert wyjazdów do Maroka i na Fuerteventurę – o 141 i 134 złote.