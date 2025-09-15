Reklama

Trwają promocje w biurach podróży. „Zakup wakacji to dobra inwestycja”

Malta 1400 złotych taniej, Portugalia – 1300 złotych, a Włochy i Hiszpania – 1100 złotych. Zamiast trzymać pieniądze w banku, lepiej iść z nimi do biura podróży, gdzie lepiej „zarobią” – przekonuje Traveldata.

Publikacja: 15.09.2025 02:35

Trwają promocje w biurach podróży. „Zakup wakacji to dobra inwestycja”

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są różnice w cenach wycieczek na popularne kierunki wyjazdów.
  • Jak zmieniły się ceny wakacji w porównaniu z zeszłym rokiem.
  • Które biura podróży oferują najatrakcyjniejsze ceny na sezon letni 2026 roku.
  • Jakie są możliwości oszczędzania przy zakupie wycieczki z dużym wyprzedzeniem.

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 28 złotych – brzmi najnowszy komunikat z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Jak co tydzień Instytut porównał tysiące cen w biurach podróży i przedstawił główne wnioski.

Zmiana średniej ceny, o której pisze, nie jest znacząca. Tydzień wcześniej cena wzrosła o 40 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 3 złote, wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych.

Czytaj więcej

Egipt należy do kierunków, które osiągają rekordowe ceny na wakacje
Biura Podróży
Raport z cen wakacji 2026 – pierwsze podwyżki Turcji, Grecji i Wysp Kanaryjskich

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wakacyjnego wyjazdu w 2026 roku na Maltę i wyniosła ona 676 złotych. Mniejsze spadki były udziałem ofert wyjazdów do Maroka i na Fuerteventurę – o 141 i 134 złote.

Reklama
Reklama

Z drugiej strony największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Costa del Sol, o 201 złotych, w Turcji Egejskiej, o 83 złotych, i w Portugalii – o 44 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu ilustrują grafikami z danymi.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Eksperci z Traveldaty pokazują, że jeśli chodzi o najważniejsze kierunki wyjazdów Polaków, to wzrosła średnia cena podróży do Turcji – o 45 zł, ale spadła do pozostałych. I tak w wypadku Bułgarii o 71 złotych, Wysp Kanaryjskich o 58 złotych, Grecji o 35 złotych, a Egiptu o 9 złotych.

Reklama
Reklama

Średnia cena wakacji na 2026 rok przeskoczyła średnią z 2025 roku

Porównanie średnich cen wakacji w ostatnim tygodniu i rok wcześniej przyniosło znaczącą informację, że ta pierwsza przewyższyła tę drugą o 14 złotych (poprzednio była niższa o 31 złotych).

Największe zwyżki liczone rok do roku autorzy raportu zanotowali na Rodos i w Turcji Egejskiej – o 377 i 368 złotych, a mniejsze w Albanii – o 242 złote. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów miały miejsce w wypadku ofert wyjazdu na Maltę, Sardynię i do Dalamanu – o 510, 504 i 287 złotych.

Czy ceny paliwa i kursy podstawowych walut pomagały organizatorom wakacji, czy przeszkadzały w reagowaniu na popyt? Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,78 złotego za litr wobec 3,17 złotego za litr, co oznacza, że była o 12,3 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 14,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 15,1 procent). Jednocześnie złoty pozostawał w ostatnim tygodniu nadal silniejszy w porównaniu rok do roku w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, o 2,1 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,2 procent, a przed dwoma o 1,9 procent).

„Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w nieco mniej korzystniejszym przedziale między -115 a -125 złotych, niż w sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł od -130 do -140 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -160 do -170 złotych” – czytamy w analizie.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Reklama
Reklama

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków w zorganizowanej turystyce, trzy w ostatnim tygodniu zdrożały, porównując rok do roku. Chodzi o Bułgarię, Turcję i Grecję, które kosztowały więcej o 154, 121 i 82 złote. Ceny dwóch pozostałych kierunków, czyli Wysp Kanaryjskich i Egiptu spadły – o 21 i 19 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w odniesieniu do wyjazdów do Albanii, Tunezji i na Majorkę – odpowiednio o 242, 116 i 45 złotych. Dość mocno spadły za to ceny Malty, o 510 złotych, Maroka, o 181 złotych, Hiszpanii kontynentalnej, o158 złotych, Włoch, o 142 złote, Cypru, o 128 złotych, i Portugalii - o 66 złotych.

Kupujesz dzisiaj, lecisz za rok? Możesz oszczędzić nawet 1400 złotych

Zespół Traveldaty kontynuuje też wyliczenia pokazujące, ile teoretycznie może zaoszczędzić klient biura podróży, jeśli wycieczkę na początek sierpnia 2026 roku, zarezerwuje już teraz, a resztę pieniędzy dopłaci na trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Reklama
Reklama

Obecnie ceny są średnio o 605 złotych, czyli o prawie 11 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia czy Włochy. – wyjaśnia w komentarzu Traveldata.

Jak dalej czytamy, w ostatnim tygodniu najbardziej ceny obniżyły biura podróży Nekera, Join UP! i Itaka – o 130 zł, 120 zł i 80 złotych. W pozostałych biurach zmiany liczone rok do roku mieściły się w przedziale od obniżki 50 złotych (TUI Poland) do zwyżek o ponad 800 złotych.

W liczbie najniższych cen, „czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli” w porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2026 roku pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 takich ofert, drugie miejsce przypadło Itace, która miała ich 35, a trzecie biuru podróży Rainbow z liczbą 34 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cen wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (6) i TUI Poland (5), do Grecji Rainbow (9), Itaka (8), Grecos i TUI Poland (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (5), do Turcji Itaka, Rainbow (po 4), Coral Travel i TUI Poland (po 3), do Tunezji Coral Travel (6) i TUI Poland (3), a do Bułgarii TUI Poland i Join UP! (po 3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka w Egipcie, Grecji i Turcji, a biuro Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji – oceniają autorzy opracowania.

Reklama
Reklama

Itaka mocna w hotelach z wyższej półki

Na koniec zostawiają dwie tabele. W pierwszej przedstawiają biura podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem, piszą eksperci z Traveldaty w raporcie, odnotowali tam jedną zmianę – do tabeli, wszedł Coral Travel, na pozycję czwartą, a opuściło ją Rego-Bis. Na czoło tabeli awansował zaś dotychczas drugi Grecos, a na pozycjach drugiej i trzeciej znalazły się TUI Poland i Itaka.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W drugiej tabeli autorzy zestawili firmy turystyczne, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Tym razem skupili się na wybraniu cen ilustrujących sytuację w wyjazdach do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Co ciekawe, na szesnaście regionów aż w ośmiu jako tańsza od średniej figuruje Itaka. Okazuje się, że bryluje wśród nich Itaka – na dwadzieścia kierunków sześć przykładów należy do niej.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Reklama
Reklama

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 10 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 4 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 12 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Grecja Hiszpania Turcja Afryka Egipt Tunezja Firmy Nowa Itaka TUI Turystyka Biura Podróży Coral Travel cena Wyspy Kanaryjskie Rainbow Tours Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są różnice w cenach wycieczek na popularne kierunki wyjazdów.
  • Jak zmieniły się ceny wakacji w porównaniu z zeszłym rokiem.
  • Które biura podróży oferują najatrakcyjniejsze ceny na sezon letni 2026 roku.
  • Jakie są możliwości oszczędzania przy zakupie wycieczki z dużym wyprzedzeniem.
Pozostało jeszcze 96% artykułu

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 28 złotych – brzmi najnowszy komunikat z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Jak co tydzień Instytut porównał tysiące cen w biurach podróży i przedstawił główne wnioski.

Zmiana średniej ceny, o której pisze, nie jest znacząca. Tydzień wcześniej cena wzrosła o 40 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 3 złote, wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Biuro podróży TOP Touristik
Biura Podróży
TOP Touristik świętuje 10 lat działalności. "Pakietowanie dynamiczne to nasza specjalność"
Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Biura Podróży
Parlament Europejski za zmianami w dyrektywie turystycznej. Branża turystyczna krytyczna
Join UP! pierwszy w zimie połączy Lublin z Egiptem
Biura Podróży
Join UP! pierwszy w zimie połączy Lublin z Egiptem
Z lotniska Olsztyn-Mazury można odlecieć nie czekając w kolejkach na odprawę - zachwala biuro prasow
Biura Podróży
Itaka zapowiada powrót bezpośrednich lotów znad polskich jezior do egipskiego kurortu
Reklama
Reklama
e-Wydanie