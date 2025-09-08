Aktualizacja: 08.09.2025 17:02 Publikacja: 08.09.2025 07:00
Egipt należy do kierunków, które osiągają rekordowe ceny na wakacje
Foto: Aleksander Kramarz
Jak podaje w najnowszym raporcie* z obserwowania cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w ostatnim tygodniu średnia cena wakacyjnego wyjazdu z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych.
Czytaj więcej
Eksperci z Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, analizujący ceny w biurach podróży, os...
Odkąd Traveldata podaje swoje porównania dotyczące już sezonu 2026, to największa zmiana średniej ceny. Tydzień wcześniej cena spadła bowiem o 3 złote, a wcześniej wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych. Być może ostatnia podwyżka była efektem zakończenia pierwszego etapu promocji w biurach podróży.
Jeśli chodzi o miniony tydzień, to największy wzrost średnich cen objął wakacje na Półwyspie Chalcydyckim, o 425 złotych, na Sardynii, o 286 złotych, i na Tureckiej Riwierze – o 211 złotych.
Z kolei największe zniżki w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała odnośnie do ofert wyjazdów do Portugalii (poprzednio miał tam miejsce najwyższy wzrost cen), o 118 złotych, do Turcji Egejskiej, o 114 złotych, i na Zakintos – o 97 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach widać lepiej na infografikach przygotowanych przez autorów raportu.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Wszystkie pięć najpopularniejszych wśród Polaków kierunków wyjazdów zorganizowanych zdrożało. W tym Wyspy Kanaryjskie – o 85 złotych, Turcja – o 35 złote, Grecja – o 16 złotych, Bułgaria – o 14 złotych, a Egipt – o 4 złote.
Po tych ruchach cen trzy kierunki wybiły się na rekordy. Wyspy Kanaryjskie ze średnią ceną 5436 złotych (wcześniej 5351 złotych), Grecja z ceną 5359 złotych (wcześniej 5343 złotych) i Egipt z ceną 3700 złotych (3696 złotych).
Autorzy odnotowują też, że średnia cena imprezy turystycznej na lato 2026, w porównaniu z ceną sprzed roku była niższa o 31 złotych (tydzień wcześniej była niższa o 79 złotych).
„Największe roczne zniżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz – o 418 złotych, a niewiele mniejsze na Malcie i Zakintosie – o 412 i 377 złotych. Z kolei największe wzrosty cen rok do roku wyjazdów miały miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego – o 612 złotych i w Turcji Egejskiej i Tunezji Kontynentalnej – o 379 i 230 złotych” – relacjonują.
Tradycyjnie też porównują koszty, jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów, rok do roku. Chodzi o ich dwa najważniejsze składniki – ceny paliwa i kurs złotego.
Cena paliwa lotniczego w ostatnim tygodniu wyniosła 2,76 złotego za litr wobec 3,25 złotego za litr, czyli była o 14,8 procent niższa niż przed rokiem – piszą. I przypominają, że przed tygodniem cena paliwa była niższa o 15,1 procent, a przed dwoma tygodniami o 19,8 procent. Z kolei polska waluta pozostawała w ostatnim tygodniu „nadal silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 2,2 procent” (przed tygodniem była silniejsza o 1,9 procent, a przed dwoma o 1,8 procent).
Jaki to miało wpływ na koszty wyjazdów? „Wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom” - informuje Traveldata. Tym razem zawierał się on w przedziale od -130 do -140 złotych (przed tygodniem od -160 do -170, a przed dwoma tygodniami od -145 do -155 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jeśli chodzi o pięć podstawowych kierunków wakacyjnych podróży zorganizowanych, to w minionym tygodniu podrożały, porównując z sytuacją sprzed roku, trzy z nich. Bułgaria o 170 złotych, Grecja o 69 złotych, a Turcja – o 30 złotych. Dwa pozostałe kierunki staniały – Egipt o 216 złotych, a Wyspy Kanaryjskie o 2 złote.
„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce, w Albanii i w Tunezji – o 210, 173 i 99 złotych, natomiast dość mocno spadły ceny na Malcie i we Włoszech – o 415 i 384 złote, a w mniejszym stopniu w Hiszpanii kontynentalnej, Portugalii, Maroku i na Cyprze – o 268, 256, 123 i 103 złote” – czytamy w raporcie.
Autorzy analizy przedstawili też „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak wyjaśniają, obecnie ceny są średnio o 454 złote, czyli o prawie 8 procent, niższe od cen z początku wakacji 2025 roku, „ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia i Włochy”.
W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek okazało się – piszą dalej eksperci z Traveldaty – że ceny wyjazdów na szczyt sezonu 2026 najbardziej obniżyły biura podróży Nekera, Join UP! i TUI Poland - o około 370, 340 i 60 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen były mniejsze – od około 30 złotych (Itaka) do zwyżek o ponad 700 złotych.
W liczbie najtańszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce uzyskał TUI Poland z liczbą 55 ofert, drugie Itaka z liczbą 34 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 33 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu autorzy raportu zidentyfikowali w ofertach Join UP! (6) i TUI Poland (5), w Grecji przodowały Rainbow (10), TUI Poland (8), Grecos i Itaka (po 6), w Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (12) i Itaka (5), w Turcji Itaka, Rainbow i Coral Travel (wszystkie po 4), w Tunezji Coral Travel (6) i TUI Poland (5), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
Jak ocenili eksperci z Traveldaty, w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Egipcie i Tunezji, Itaka w Tunezji i Bułgarii, a Rainbow w Grecji.
W kolejnej części raportu jego autorzy zamieścili tabelę z pięcioma biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po „cenach przekrojowo najkorzystniejszych”. Tym razem nie odnotowali jednak w zestawieniu żadnej większej zmiany, a jedynie przesunięcia na czołowych pozycjach. „Na czele tabeli tym razem znalazło się dotychczas trzecie biuro Rego-Bis, przesuwając TUI Poland z pozycji lidera na pozycję trzecią, wiceliderem zaś pozostaje biuro Grecos”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Materiał Traveldaty kończy zestawienie pokazujące firmy turystyczne, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive mają najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. W tym tygodniu autorzy przyjrzeli się cenom wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Co ciekawe, na szesnaście regionów aż w ośmiu jako tańsza od średniej figuruje Itaka.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 4 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 28 sierpnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 5 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak podaje w najnowszym raporcie* z obserwowania cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w ostatnim tygodniu średnia cena wakacyjnego wyjazdu z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych.
Odkąd Traveldata podaje swoje porównania dotyczące już sezonu 2026, to największa zmiana średniej ceny. Tydzień wcześniej cena spadła bowiem o 3 złote, a wcześniej wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych. Być może ostatnia podwyżka była efektem zakończenia pierwszego etapu promocji w biurach podróży.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od 23 grudnia biuro podróży Itaka będzie organizować dla swoich klientów bezpośrednie loty z Portu Lotniczego Ol...
Biuro podróży Grecos wykupiło gwarancję ubezpieczeniową na nowy sezon. Wystawiło mu ją podobnie jak w zeszłym ro...
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i konsorcjum polskich przedstawicielstw reprezentujących zagranicz...
Google wprowadził nowe rozwiązanie – Flight Deals. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ma pomóc podróż...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas