Jak podaje w najnowszym raporcie* z obserwowania cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w ostatnim tygodniu średnia cena wakacyjnego wyjazdu z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 40 złotych.

Odkąd Traveldata podaje swoje porównania dotyczące już sezonu 2026, to największa zmiana średniej ceny. Tydzień wcześniej cena spadła bowiem o 3 złote, a wcześniej wzrosła o 12 i spadła o 9 złotych. Być może ostatnia podwyżka była efektem zakończenia pierwszego etapu promocji w biurach podróży.

Jeśli chodzi o miniony tydzień, to największy wzrost średnich cen objął wakacje na Półwyspie Chalcydyckim, o 425 złotych, na Sardynii, o 286 złotych, i na Tureckiej Riwierze – o 211 złotych.

Z kolei największe zniżki w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała odnośnie do ofert wyjazdów do Portugalii (poprzednio miał tam miejsce najwyższy wzrost cen), o 118 złotych, do Turcji Egejskiej, o 114 złotych, i na Zakintos – o 97 złotych.