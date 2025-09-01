Aktualizacja: 01.09.2025 11:45 Publikacja: 01.09.2025 09:00
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 3 złote – wskazuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w swoim cotygodniowym raporcie z monitorowania tysięcy ofert biur podróży.
Zmiana tej wielkości jest bez znaczenia, świadczy o stabilności cen. Tydzień wcześniej średnia cena wzrosła o 12 złotych, a dwa tygodnie wcześniej spadła o 9 złotych.
W ostatnim tygodniu największą zniżkę autorzy raportu odnotowali w wypadku ofert wakacji na Sardynii (poprzednio był w nich najwyższy wzrost cen) – o 286 złotych. Znacząco mniejsze były już spadki na Cyprze i Costa de la Luz – o 92 i 75 złotych.
Z kolei najwięcej wzrosły ceny wycieczek do Portugalii, o 149 złotych, do Hurghady, o 85 złotych, i na Teneryfę – o 60 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu obrazują dołączone poniżej zestawienia w formie graficznej.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Osobno eksperci z Traveldaty omawiają sytuację z cenami pięciu najpopularniejszych w polskiej turystyce zorganizowanej kierunkami. W minionym tygodniu zdrożały wakacje w Egipcie, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich – o 27, 24 i 11 złotych. A staniały w Grecji i Turcji – po 17 złotych.
Po tych zmianach najdroższe były Wyspy Kanaryjskie (przegonione w poprzednim sezonie przez Grecję) ze średnią ceną 5351 złotych. Tuż za nimi uplasowała się Grecja ze stawką średnią 5343 złote, a dalej Turcja za 4778 złotych, Egipt za 3696 złotych i Bułgaria za 3670 złotych.
Porównanie średniej ceny wyjazdu z ostatniego tygodnia ze średnią ceną sprzed roku pokazało, że była ona ponownie (jak tydzień temu) niższa o 79 złotych – czytamy dalej w raporcie Traveldaty.
Największe zniżki cen wycieczek w nowym sezonie – porównując rok do roku – Traveldata odnotowała w wypadku wakacji na Sardynii, o 2918 złotych, Sycylii, o 484 złotych, i Riwiery Tureckiej – o 446 złotych.
Z kolei największy wzrost cen wyjazdów miał miejsce w wypadku ofert wyjazdów do Turcji Egejskiej, o 487 złotych, na Półwysep Chalcydycki, o 329 złotych, i do Portugalii – 270 złotych.
Okazuje się, że organizatorzy wyjazdów mieli korzystną sytuację, jeśli chodzi o koszty. Jak bowiem czytamy w raporcie, w ostatnim tygodniu „cena paliwa lotniczego wyniosła 2,76 zł/litr wobec 3,25 zł/litr, czyli była o 15,1 procent niższa niż przed rokiem (...). A w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu nadal silniejsza (…) dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 1,9 procent.
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w nieco bardziej korzystniejszym przedziale -160/-170 złotych, niż w sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł -145/-155 i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł -125/-135 złotych”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jeśli chodzi o pięć najpopularniejszych kierunków, w zeszłym tygodniu skoczyły cen wycieczek Bułgarii i Grecji – o 208 i 101 złotych. Spadły natomiast koszty wakacji w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – o 307, 100 i 31 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym ponownie odnotowano w Portugalii, Albanii, na Majorce i w Tunezji – o 270, 163, 133 i 13 złotych, natomiast mocno spadły ceny we Włoszech – o 1091 złotych, a w mniejszym stopniu na Malcie, Cyprze, w Maroku i Hiszpanii kontynentalnej – o 390, 385, 160 i 131 złotych.
Eksperci z Traveldaty pokazują przy okazji w formie graficznej „teoretycznie możliwe oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
O tym, że ich zdaniem zakup wycieczki na lato 2026 na warunkach, jakie obecnie oferują touroperatorzy, jest niezwykle korzystny na tle innych sposobów inwestowania, pisali już dwa tygodnie wcześniej, w tekście „Traveldata: Rezerwuj wakacje 2026 już dzisiaj. 'Ekstremalnie korzystna inwestycja'”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak czytamy w analizie, obecnie ceny wyjazdów są średnio o 627 złotych, czyli o prawie 11 procent, niższe od cen z początku wakacji 2025, ale „zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia, czy Włochy”.
Autorzy podają też, że na obecnym etapie na rok 2026 najbardziej obniżyły ceny swoich ofert biura ETI, Join UP! i Nekera – o 800, 570 i 300 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen rok do roku były mniejsze – od 100 złotych (TUI Poland) do zwyżek o 800 złotych.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Itace z liczbą 33 ofert, a trzecie biuru Rainbow z liczbą 32 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały TUI Poland (6) i Coral Travel (5), do Grecji Rainbow (11), TUI Poland (10), Grecos i Itaka (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji TUI Poland (5), Itaka i Rainbow (po 4), do Tunezji TUI Poland i Coral Travel (po 5 ofert), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i Bułgarii, a biuro Rainbow w Grecji i Turcji”.
Kolejną część raportu jego autorzy poświęcają na pokazanie biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W najnowszym zestawieniu w formie tabeli odnotowano jedną zmianę. Do tabeli weszło biuro ETI (na pozycję piątą), a opuścił ją Onholidays. Na czele tabeli ponownie znalazł się TUI Poland, a na pozycji wicelidera pozostawał Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Na zakończenie raportu jego autorzy z Traveldaty zamieszczają tabelę pokazującą „liderów cen”, czyli firmy, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive mają najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. Tym razem eksperci zestawili ceny wyjazdów do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych w kilku popularnych destynacjach wakacyjnych. Widać, że najwięcej, bo sześć ofert miał TUI Poland, a po pięć Itaka i Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 28 sierpnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 21 sierpnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 29 sierpnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
