W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 3 złote – wskazuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w swoim cotygodniowym raporcie z monitorowania tysięcy ofert biur podróży.

Zmiana tej wielkości jest bez znaczenia, świadczy o stabilności cen. Tydzień wcześniej średnia cena wzrosła o 12 złotych, a dwa tygodnie wcześniej spadła o 9 złotych.

W ostatnim tygodniu największą zniżkę autorzy raportu odnotowali w wypadku ofert wakacji na Sardynii (poprzednio był w nich najwyższy wzrost cen) – o 286 złotych. Znacząco mniejsze były już spadki na Cyprze i Costa de la Luz – o 92 i 75 złotych.

Z kolei najwięcej wzrosły ceny wycieczek do Portugalii, o 149 złotych, do Hurghady, o 85 złotych, i na Teneryfę – o 60 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu obrazują dołączone poniżej zestawienia w formie graficznej.