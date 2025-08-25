Traveldata zebrała i porównała ceny wakacji na 2026 rok. Jest taniej

Aktualizacja: 25.08.2025 01:50 Publikacja: 25.08.2025 00:48
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 12 złotych – donosi w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*, która analizuje co tydzień tysiące ofert.
Zmiana jest symboliczna, ale przypomnijmy przy tej okazji, co Traveldata pisała tydzień wcześniej – że biorąc pod uwagę, że ceny wyjazdów oferowane na 2026 rok nie odbiegają od cen z zeszłego roku, a przy tym wystarczy wpłacić na początek bardzo niską zaliczkę (w zależności od biura podróży 5-10 procent), by zarezerwować sobie wyjazd, jest to bardzo korzystna inwestycja. Lepsza niż lokata w banku lub średnia z inwestycji w akcje przedsiębiorstw obecnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
„W mijającym już sezonie ceny rezerwacji imprez dokonywanych w lipcu i sierpniu 2024 kształtowały się na poziomie około 4900 złotych. Takie same wycieczki po 10 miesiącach biura oferowały już za średnio blisko 5600 zł, czyli około 14 procent drożej.
(…) Gdyby wzrost cen wycieczek w okresie od first minute do wakacji był w sezonie lato 2026 podobny jak w sezonie 2025 (co jest dość prawdopodobne), to 11-miesięczna stopa zwrotu z przedpłaconej za imprezę kwoty (średnio dla wiodących kierunków) wyniosłaby prawie dokładnie okrągłe 100 procent, a zatem czterokrotnie więcej niż nawet z bardzo dynamicznego WIG20TR. (...)
Dlatego warto rozważyć wydatek 200-300 złotych (na imprezę) na zabezpieczenie sobie wakacyjnego wypoczynku już teraz, bo będą to najprawdopodobniej ekstremalnie korzystnie zainwestowane pieniądze”.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu eksperci Traveldaty zauważyli w wypadku ofert wyjazdów wakacyjnych na Korfu, Kos i do Dalamanu – o 388, 268 i 96 złotych.
Z kolei najwięcej zdrożały wycieczki na Sardynię, o 399 złotych, na Sycylię, o 255 złotych, i do Kalabrii – o 127 złotych.
„W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 83 i spadły o 3 złote” – wskazują autorzy raportu.
Zmiany średnich cen, jakie zaszły w ostatnim tygodniu ilustrują grafikami.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jeśli chodzi o pięć najpopularniejszych kierunków, to w minionym tygodniu ceny wycieczek dla wylotów od 3 do 9 sierpnia 2026 roku najbardziej wzrosły w wypadku Wysp Kanaryjskich, bo o 42 złote, a w mniejszym stopniu w Turcji, Egipcie i w Bułgarii – o 22, 13 i 3 złote. Sporą zniżkę odnotowała za to Grecja i było to 66 złotych.
Autorzy raportu porównali też średnią cenę z ostatniego tygodnia ze średnią ceną sprzed roku. Pokazało to, że średnia cena na 2026 była niższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 79 złotych (tydzień temu była niższa o 44 złote).
Największe zniżki cen wycieczek w nowym sezonie, liczone rok do roku, eksperci z Traveldaty odnotowali w wypadku ofert wakacji na Sycylii, o 1039 złotych, na Malcie, o 667 złotych, i na Sardynii – o 604 złote.
Z kolei największy wzrost cen wyjazdów miał miejsce w tureckim rejonie Dalaman, o 567 złotych, na Półwyspie Chalcydyckim, o 412 złotych, i w Turcji Egejskiej – o 306 złotych.
Autorzy byli też zainteresowani, jaki wpływ na ceny mogły mieć dwa najważniejsze czynniki, od których zależą koszty organizatorów wyjazdów, czyli ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 2,71 złotego za litr wobec 3,38 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 19,8 procent niższa niż przed rokiem (dla porównania – przed tygodniem i dwa tygodnie wcześniej cena paliwa była niższa o 17,8 procent). Złoty pozostawał w ostatnim tygodniu w relacji z amerykańskim dolarem i euro nadal silniejszy, porównując rok do roku uśrednione rozliczenia turystyczne. Różnica na korzyść polskiej waluty wyniosła 1,8 procent, (przed tygodniem była silniejsza o 2,6 procent, a przed dwoma o 2,3 procent).
Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od –145 do –155 złotych (tydzień temu było to od –125 do –125, przed dwoma tygodniami –160 do –170 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak w minionym tygodniu zmieniły się ceny wycieczek w najważniejszych kierunkach wypoczynkowych wyjazdów Polaków? Wzrosły ceny Turcji i Bułgarii – o 274 i 187 złotych, a spadły Egiptu, Wysp Kanaryjskich i Grecji – o 276, 135 i 9 złotych.
Z mniej uczęszczanych kierunków drożej kosztowały Albania i Majorka – o 177 i 161 złotych, ale spadły ceny wielu innych: Tunezji o 64 złote, Portugalii o 86 złotych, Hiszpanii kontynentalnej o 189 złotych, Maroka o 239 złotych, Cypru o 295 złotych, Włoch o 532 złote i Malty – o 667 złotych.
„W ujęciu dwuletnim, czyli wobec sezonu 2024, zdrożały prawie wszystkie wiodące kierunki wyjazdów Polaków, w tym najbardziej do Bułgarii i Grecji – o 347 i 271 złotych, nieco mniejsza była skala wzrostów cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Turcji – o 199 i 168 złotych, a znacząco spadły ceny wyjazdów do Egiptu – o 299 złotych” – wyjaśniają autorzy analizy.
Z mniej uczęszczanych kierunków „zdecydowanie największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek odnotowano w Albanii – o 1002 złote, wyraźnie mniejsze we Włoszech, Hiszpanii kontynentalnej, na Majorce i Malcie – o 461, 444, 429 i 129 złotych, a spadły ceny w tym ujęciu w Portugalii, Tunezji i na Cyprze – o 136, 152 i 336 złotych”.
Traveldata przedstawiła też w formie graficznej zestawienie „dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak piszą autorzy, obecnie ceny są średnio o 530 złotych, czyli o nieco ponad 9 procent niższe od cen z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie może wypaść wzrost cen wypoczynku w jednym z całorocznych kierunków masowej turystyki, jakimi są Egipt i Tunezja. Z kolei największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach „premium”, jak Portugalia i Włochy.
W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek na sezon lato 2026 najbardziej ceny obniżyły biura podróży Nekera, TUI Poland i Itaka – o 700, 190 i 40 złotych. W pozostałych biurach zmiany liczone rok do roku były mniejsze – od zniżki 25 złotych (Rainbow) do zwyżek o prawie 800 złotych.
W liczbie najniższych cen wycieczek na lato 2026, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Itaka z liczbą 32 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 30 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały TUI Poland (7) i Join UP! (5), do Grecji Rainbow (10), TUI Poland (8), Grecos (7) i Itaka (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (7), do Turcji TUI Poland (5), Itaka (4), Rainbow i Coral Travel (po 3), do Tunezji TUI Poland (5) i Coral Travel (4), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty) – wyliczają eksperci Traveldaty w raporcie.
I dodają, że w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i Bułgarii, a Rainbow w Grecji, Turcji i Tunezji.
Autorzy raportu przechodzą na koniec do przedstawienia tabeli z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem do tabeli weszło biuro OnHolidays (na pozycję piątą), a opuściło ją biuro Anex Tour. Na czele zestawienia znalazł się TUI Poland, który przesunął Grecosa na pozycję wicelidera.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Opracowanie zamyka zaś tabela pokazująca „liderów cen”, czyli firmy, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive mają najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. Tym razem pod lupę autorzy z Traveldaty wzięli ceny wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych miejscach wakacyjnych. Jak widać, Itaka przoduje w dobrych cenach luksusowych hoteli w Grecji, a TUI wyróżnia się w tym samym w Egipcie.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 21 sierpnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 14 sierpnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 22 sierpnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
