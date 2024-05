Rząd Niemiec: Zaostrzenie unijnych przepisów zaszkodzi biurom podróży i klientom

Na posiedzeniu komisji ds. turystyki Bundestagu przedstawiciel rządu argumentował, że zmiany, które w dyrektywie o usługach turystycznych planuje wprowadzić Bruksela, doprowadzą do znacznego rozszerzenia pojęcia imprezy turystycznej - czytamy w relacji biura prasowego rządu. Mowa o zapisie stwierdzającym, że pojedyncze usługi turystyczne zarezerwowane w odstępie nie większym niż 24 godziny, stają się automatycznie wycieczką zorganizowaną. Jeśli taki zapis zostanie utrzymany, będzie to mieć ogromne konsekwencje dla średnich firm, których nie stać na ponoszenie odpowiedzialności, jaką muszą na siebie wziąć duzi touroperatorzy.

Kolejna kwestia, podnoszona przez członków komisji, to możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy, jeśli w miejscu docelowym zaistnieją nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności. Bruksela chce, by taka sama zasada obowiązywała, jeśli do zdarzeń dojdzie w miejscu zamieszkania lub wyjazdu. To oznaczałoby, że jedno ryzyko, które dziś muszą wziąć na siebie organizatorzy (okoliczności w miejscu docelowym) zamieniłoby się w trzy. – Jeśli wszystko zamienimy w wycieczki zorganizowane, będzie to oznaczać upadek pośredników – wskazywał prof. Ansgar Staudinger z Uniwersytetu w Bielefeld.

Branża turystyczna protestuje przeciwko zaostrzaniu przepisów o imprezach turystycznych

Koncern TUI apelował, by unikać dodatkowych obciążeń, które nie poprawiają wcale trwale ochrony klientów biur podróży. Organizatorzy wyjazdów wakacyjnych i tak już podlegają rygorystycznym regulacjom. Zmiany powinny zatem przybrać formę, która pozwoli, by w przyszłości imprezy zorganizowane mogły być nadal oferowane na atrakcyjnych warunkach i pozostać konkurencyjne.