Branża turystyczna alarmuje: Idą niedobre zmiany dla biur podróży i ich klientów

Odnosząc się do planowanego wprowadzenia przez Komisję Europejską regulacji dotyczących tej technologii, mówiła, że potrzeba bardziej precyzyjnych definicji, by nie zostawiać pola do zbyt swobodnej interpretacji niektórych definicji, jak chociażby „obszarów wysokiego ryzyka”. Z kolei Mayer podkreślał, że sztuczna inteligencja może odciążyć pracowników w codziennych czynnościach. Skuteczność tych rozwiązań była widoczna już w czasie pandemii, kiedy była wykorzystywana na różnych polach. – Potrzebujemy pracowników, którzy przejmą inne zadania – dodał.