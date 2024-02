Prezes TUI: Współpraca z agentami turystycznymi i wspólny front przeciw Brukseli

Ebel domaga się więcej jasności i ustanowienia sprawiedliwych warunków konkurencji. – Potrzebujemy większego zaangażowania Unii Europejskiej, a także niemieckich polityków na rzecz touroperatorów. Leży to także w interesie sieci stacjonarnej, którą tworzą tysiące biur w Niemczech – podsumowuje.

Biura podróży spętane przepisami

Wcześniej prezes TUI w wywiadzie dla gazety „Handelsblatt” skrytykował on niemiecki rząd za plan wprowadzenia w maju podatku od podróży lotniczych. Dla touroperatorów to poważny problem, bo sprzedali już oni setki tysięcy miejsc w samolotach na ten okres. „To zmiana reguł gry w czasie jej trwania” - mówi.

Kolejny problem, jaki dostrzega, to strajki, chociażby na kolei, które sparaliżowały cały kraj. Jaki jest tego skutek? – Ludzie wolą wsiąść we własny samochód, bo boją się, że nie zdążą na spotkanie. Tymczasem największą zaletą Niemiec były zawsze pewne i jasne zasady działania. To właśnie na tych wartościach budowało się gospodarkę i demokrację w kraju. Teraz są one zagrożone, bo rozczarowanie popycha wyborców w ramiona skrajnych partii jak AfD.

Czytaj więcej Biura Podróży Prezes TUI: Współpraca z agentami turystycznymi nam się opłaca, chcemy więcej Wewnętrzne analizy Grupy TUI potwierdzają, że marża z wycieczek sprzedawanych przez agentów jest wyższa niż z imprez sprzedanych w inny sposób. Prezes koncernu deklaruje, że ma „otwarte serce” dla agentów.

Ebel oczekuje też, że rząd zajmie się biurokracją w Niemczech i totalnym przeregulowaniem działalności gospodarczej. Zasady muszą mieć pewne ramy i być nakierowane na cel, ale nie opisywać dokładnie wszystkiego, co się ma wydarzyć po drodze. Swoją ścieżkę ludzie i przedsiębiorstwa znajdą o wiele szybciej i skuteczniej niż politycy.