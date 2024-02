Bruksela szykuje biurom podróży niekorzystne zmiany - Niemcy niezadowoleni

Inaczej patrzy na to prezes stowarzyszenia VIR, do którego należą internetowi przedsiębiorcy turystyczni. Michael Buller postuluje, by wszystkich uczestników rynku obowiązywały te same reguły.

VUSR, zrzeszenie, do którego należą niezależni agenci turystyczni, chce, by obowiązkowi zabezpieczeń podlegały też pojedyncze usługi turystyczne, czyli na przykład noclegi i loty. Szefowa tej organizacji Marija Linnhoff tłumaczy, że brak takiego zapisu to z jednej strony godzenie w konkurencyjność biur podróży, z drugiej otwieranie drzwi do obchodzenia zasad ochrony konsumentów.

- Potrzebujemy uczciwej konkurencji i to powinno zostać zapisane w dyrektywie - uważa Linnhoff. Nie podobało się jej też, że na spotkanie do ministerstwa nie został zaproszony żaden touroperator, który mógłby wypowiedzieć się z perspektywy przedsiębiorcy, byli tam tymczasem reprezentanci platform internetowych, jak Expedia.