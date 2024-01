„ta.ts Reisebürospiegel“ to cyklicznie prowadzona analiza przez firmę ta.ts, która dostarcza system do rozliczeń niemieckim agentom turystycznym. Jak wynika z najnowszego podsumowania, pozyskanego z zafakturowanych danych, od stycznia do grudnia zeszłego roku obroty biur wzrosły o 30,8 procent rok do roku.

W zależności od segmentu różnice wobec poprzedniego roku wyglądają różnie. I tak w sprzedaży imprez turystycznych zmiana na plus wynosi 19,1 procent, a rejsów wycieczkowych już 40,9 procent. Dobrze wypadają też przychody z biletów lotniczych – tu firma wskazuje na wzrost o 39,5 procent. Zwiększyła się nie tylko wartość sprzedanych przelotów, ale także ich liczba – konkretnie o 30,5 procent. Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług były wyższe o 29,4 procent.

Firma sprawdziła też, jak bieżące wyniki mają się do tych z 2019 roku. Skumulowane przychody były większe w tym ujęciu o 19,8 procent. W wypadku imprez turystycznych zmiana na plus wyniosła 9,4 procent, a rejsów wycieczkowych o 18,3 procent. Lepiej było też w samych przelotach – ilościowo o 4,5 procent, ale wartościowo o 22,8 procent. Przychody z pozostałych usług zwiększyły się o 40,7 procent.