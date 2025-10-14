W tym roku padnie nowy rekord – ponad 10 milionów klientów biur podróży

Z tego artykułu się dowiesz: Jak zmienia się liczba klientów biur podróży w 2025 roku?

Jakie trendy dominują w preferencjach klientów biur podróży?

Jak kształtują się składki wpłacane przez podróżnych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Przewidywaniami na temat wyjazdów Polaków z biurami podróży podzieliła się z uczestnikami Kongresu "Turystyka przyszłości", który odbywał się pod koniec września w Kołobrzegu, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska. Jak mówiła, w 2024 roku klientów biur podróży było 8,8 miliona i wiele wskazuje, że w tym roku ich liczba przebije 10 milionów i sięgnie 10,3 miliona. Chodzi o wszystkich wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek – zarówno tych, którzy skorzystali z usług touroperatorów w podróżach zagranicznych, jak i tych podróżujących z nimi po kraju.

Jak żywiołowo rozwija się rynek pokazała też druga liczba przytoczona przez Ślepowrońską – między 2021 a 2025 rokiem działalność organizatora turystyki rozpoczęło ponad 1000 przedsiębiorców (wzrost o 25 procent). Obecnie zarejestrowanych jest prawie 5400 biur podróży.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny szacuje, że do końca roku zawrą one 3,7 miliona umów z klientami, o 700 tysięcy więcej niż w roku 2024. Wzrost w tej kategorii wyniesie więc 23 procent.