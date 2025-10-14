Reklama

W tym roku padnie nowy rekord – ponad 10 milionów klientów biur podróży

W tym roku biura podróży obsłużą rekordowe 10,3 miliona klientów – przewiduje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jeśli te szacunki się sprawdzą, będzie to o 1,5 miliona, czyli 17 procent, ludzi więcej niż rok wcześniej.

Publikacja: 14.10.2025 01:31

Największa dynamika wzrostu towarzyszyła wyjazdom zorganizowanym przez biura podróży z udziałem przelotów regularnymi liniami lotniczymi

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmienia się liczba klientów biur podróży w 2025 roku?
  • Jakie trendy dominują w preferencjach klientów biur podróży?
  • Jak kształtują się składki wpłacane przez podróżnych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Przewidywaniami na temat wyjazdów Polaków z biurami podróży podzieliła się z uczestnikami Kongresu "Turystyka przyszłości", który odbywał się pod koniec września w Kołobrzegu, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska. Jak mówiła, w 2024 roku klientów biur podróży było 8,8 miliona i wiele wskazuje, że w tym roku ich liczba przebije 10 milionów i sięgnie 10,3 miliona. Chodzi o wszystkich wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek – zarówno tych, którzy skorzystali z usług touroperatorów w podróżach zagranicznych, jak i tych podróżujących z nimi po kraju.

Jak żywiołowo rozwija się rynek pokazała też druga liczba przytoczona przez Ślepowrońską – między 2021 a 2025 rokiem działalność organizatora turystyki rozpoczęło ponad 1000 przedsiębiorców (wzrost o 25 procent). Obecnie zarejestrowanych jest prawie 5400 biur podróży.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny szacuje, że do końca roku zawrą one 3,7 miliona umów z klientami, o 700 tysięcy więcej niż w roku 2024. Wzrost w tej kategorii wyniesie więc 23 procent.

Gorące lato w biurach podróży

Tyle przewidywania. Na razie jednak TFG dysponuje twardymi danymi na koniec sierpnia. Pokazują one, jaki ruch odbywał się w biurach podróży w lecie. Ponieważ relacjonujemy naszym Czytelnikom co jakiś czas te statystyki, tym razem poprosiliśmy o informacje obejmujące okres trzech miesięcy  czerwca, lipca i sierpnia 2025 roku. Wcześniejsze dane można znaleźć tutaj.

Otóż w czerwcu liczba klientów wyniosła 959 tysięcy (+10 procent wobec tego samego okresu 2024 roku), w lipcu 993 tysiące (+19 procent), a w sierpniu 789 tysięcy (+4 procent). W sumie było to 2,74 miliona osób (+11 procent). Jeśli zaś policzyć od początku roku, to 6,77 miliona (+9 procent).

Zagraniczne podróże w górę, krajowe – w dół

W okresie od czerwca do sierpnia najwięcej klientów zarezerwowało wyjazdy z wykorzystaniem transportu w postaci samolotów czarterowanych przez biura podróży. Było ich 1,85 miliona (67,4 procent wszystkich). Drugą grupę stanowili klienci udający się na wycieczki po Polsce i ewentualnie do krajów sąsiednich – 482 tysiące (17,6 procent). Trzecią grupę stanowili zaś turyści wypoczywający za granicą, ale bez korzystania z czarterów. Głównie byli to więc pasażerowie regularnych linii lotniczych i autobusów, a chodziło o 413 tysięcy ludzi (15 procent).

Z tego widać, że lwia część klientów biur podróży (67,4 + 15 = 82,4 procent) stanowili ci, którzy na wypoczynek udawali się za granicę.

Najdynamiczniej rosła grupa turystów korzystających z innych środków transportu  w ciągu trzech letnich miesięcy, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, ich liczba wzrosła o 55,2 tysiąca, czyli o 15,5 procent. Zaraz za nią uplasowali się Polacy podróżujący czarterami. W tej kategorii wzrost wyniósł 245 tysięcy, co dało 15,3 procent.

Na trzecim miejscu  tym razem z ujemną dynamiką znaleźli się amatorzy zorganizowanych podróży krajowych. Ich liczba spadła o 26 tysięcy, to jest o 5,1 procent.

Ludzie płacą składki na TFG – uzbierało się 420 milionów złotych

Co z kolei pokazują dane o umowach zawartych przez biura podróży (jedna umowa to czasem dwóch lub więcej klientów)? W czerwcu było ich 318 tysięcy, w lipcu 371,3 tysiąca, a w sierpniu 300,8 tysiąca. Dla porównania - w czerwcu 2024 roku umów było 286,3 tysiąca, w lipcu 2024 roku 318,5 tysiąca, a w sierpniu 2024 roku 282 tysiące.

Cały czas podróżni zasilali też  za pośrednictwem swoich touroperatorów  składkami Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W czerwcu 2025 roku na konto TFG wpłynęło z tego tytułu 10 milionów złotych, w lipcu 12,1 miliona, a w sierpniu 10 milionów złotych. Dzięki temu na koniec sierpnia fundusz, który powstał w 2016 roku, był już zasilony sumą 420,4 miliona złotych.

Źródło: rp.pl

Turystyka biuro podróży Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

