Aresztowania w tureckiej branży turystycznej. Podejrzenia o nieczyste operacje finansowe

Policja zatrzymała znanych menedżerów tureckiego sektora turystycznego, działających głównie na południu kraju, w Antalyi i regionie zwanym Riwierą Turecką. Zatrzymania mają związek z dochodzeniami w sprawie przestępstw finansowych prowadzonych przez Prokuraturę Generalną w Stambule – donosi portal tureckiej gazety „Nefes Gazetesi”.

Publikacja: 08.10.2025 10:33

Aresztowania w tureckiej branży turystycznej. Podejrzenia o nieczyste operacje finansowe

Foto: PAP/Abaca/AA/ABACA

Filip Frydrykiewicz

Jak dowiedział się portal, wśród zatrzymanych są Halil Doğan, prezes Armas Hotels Group, która jest właścicielem wielu hoteli w Serik, i İsmail Lepiev, prezes Prince Holding, właściciel luksusowych obiektów w Kemer. Zostali zatrzymani przez zespoły ds. zwalczania przestępstw finansowych w Stambule.

„Czterech menedżerów pracujących w hotelach przewieziono do Stambułu wraz z podejrzanymi, aby złożyli zeznania” – czytamy.

Portal wśród zatrzymanych wymienia też dyrektorkę finansową biura podróży Anex Tour, Nese Koçkar, prywatnie siostrę Neşeta Koçkara, właściciela Grupy Anex Turizm, jednego z największych tureckich i europejskich touroperatorów.

Portal ustalił, że podejrzanych przewieziono do Stambułu, gdzie byli przesłuchani przez służby ścigające przestępstwa finansowe. 

Anex Tour Group prowadzona przez Neşeta Koçkara to jedna z największych grup turystycznych w Europie. Działa w 39 krajach, w tym w Polsce. Firma założona w 1996 roku wyrosła na rynku rosyjskim i ukraińskim, ale silna jest też w Niemczech i Kazachstanie. Grupa jest właścicielem linii lotniczych Mavi Gök Airlines, ma też hotele w Turcji.

Oświadczenie Anex Tour

W związku z informacjami o opisywanych zatrzymaniach i podejrzeniach dostaliśmy od wiceprezesa polskiej spółki Anex Tour Poland Dominiki Jurkowskiej informację, w której wyjaśnia ona, że wymienianie prezesa Grupy Anex Turizm w opisywanych zdarzeniach jest niewłaściwe, ponieważ on sam nie był ich uczestnikiem. Przytaczamy jej list w całości. 

„Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego zatrzymania właściciela Grupy Anex Tour, pragniemy z całą mocą podkreślić, że są to nieprawdziwe doniesienia, które nie mają potwierdzenia w faktach.

W oświadczeniu wydanym przez prawnika Grupy Anex Turizm podkreślono, że sprawa nie dotyczy Grupy ANEX ani jej klientów. Zaznaczono, iż dotyczy ona jedynie kwestii związanych z transakcjami sprzed daty zakupu hotelu, który spółka zależna grupy — Adalı Otelcilik — nabyła od İsmaila Lepieva (Prince Group). W komunikacie wyraźnie wskazano, że sprawa ma charakter wyłącznie osobisty i dotyczy prywatnych działań pana Lepieva, niezwiązanych z Grupą Anex.

Oficjalne oświadczenia departamentu prawnego Grupy Anex Turizm brzmi następująco:

'Zdarzenie to nie ma żadnego, nawet pośredniego związku z Grupą Anex Turizm. W związku z działalnością İsmaila Lepieva sprzed daty sprzedaży hotelu, który spółka Adalı Otelcilik nabyła od niego, poproszono panią Neşe Koçkar o złożenie wyjaśnień.

Żadne z informacji rozpowszechnianych w mediach nie są zgodne z prawdą, a podczas czynności prowadzonych przez policję naszej klientce nie zadano żadnych pytań w tym zakresie. Zapytano jedynie o datę zakupu nieruchomości oraz powiązane z nią dokumenty, które zostały przekazane odpowiednim organom.

Nazwisko pani Neşe Koçkar zostało błędnie powiązane ze sprawą w wyniku nieporozumienia. Po złożeniu wyjaśnień i przekazaniu wymaganych dokumentów pani Neşe została zwolniona'”.

Jak dodaje Jurkowska, pełne oświadczenie jej firny znajduje się pod linkiem: https://www.turizmekonomi.com/anex-nese-kockar-serbest-olayla-ilgimiz-yok.

Anex Tour

