Aresztowania w tureckiej branży turystycznej. Podejrzenia o nieczyste operacje finansowe

Jak dowiedział się portal, wśród zatrzymanych są Halil Doğan, prezes Armas Hotels Group, która jest właścicielem wielu hoteli w Serik, i İsmail Lepiev, prezes Prince Holding, właściciel luksusowych obiektów w Kemer. Zostali zatrzymani przez zespoły ds. zwalczania przestępstw finansowych w Stambule.

Reklama Reklama

„Czterech menedżerów pracujących w hotelach przewieziono do Stambułu wraz z podejrzanymi, aby złożyli zeznania” – czytamy.

Portal wśród zatrzymanych wymienia też dyrektorkę finansową biura podróży Anex Tour, Nese Koçkar, prywatnie siostrę Neşeta Koçkara, właściciela Grupy Anex Turizm, jednego z największych tureckich i europejskich touroperatorów.

Portal ustalił, że podejrzanych przewieziono do Stambułu, gdzie byli przesłuchani przez służby ścigające przestępstwa finansowe.