W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu pozostał TUI Poland z liczbą 62 ofert, na drugim Itaka z liczbą 55 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 46 ofert.

Jak to wyglądało w podziale na poszczególne kierunki? Najwięcej najtańszych wyjazdów letnich do Egiptu eksperci z Traveldaty odnaleźli w ofercie Corala Travel (9) i Join UP! (6), na kierunkach greckich przodowały Itaka (8) i Rainbow (7), w wypadku Wysp Kanaryjskich były to TUI Poland (10) i Itaka (5), a Turcji – Anex Tour (6), Kompas (4) i Coral Travel (3). W wypadku wakacji w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Anex Tour i Join UP!(po 3), a w Bułgarii Join UP! (3) i Itaka (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka w Bułgarii, a biuro Coral Travel w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich – informują autorzy analizy.

Rainbow liderem cen w ośmiu kierunkach

Raport zamykają dwie tabele. W pierwszej Traveldata przedstawia biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po cenach „przekrojowo najkorzystniejszych”.

W najnowszym zestawieniu nastąpiła jedna zmiana w składzie tych biur - do tabeli wszedł Join UP! (na pozycję czwartą), a opuścił ją TUI Poland. Na czele tabeli dziewiętnasty raz z rzędu pozostawał Grecos.