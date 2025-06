Różne kierunki zmian cen wakacyjnych wyjazdów - trzy w dół, dwa w górę

Autorzy raportu zamykają go, pokazując w kolejnej tabeli touroperatorów cztero- i pięciogwiazdkowych, którzy wyróżnili się niskimi cenami, oferując ten sam standard hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania eksperci z Traveldaty wzięli imprezy turystyczne na pierwszy tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Zestawienie obejmuje porównanie cen wyjazdów w szczycie sezonu letniego, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 12 czerwca 2025 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 5 czerwca, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 czerwca 2024 roku.