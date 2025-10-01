"Biura sprzedaży powstały z myślą o wygodzie klientów, którzy cenią tradycyjne zakupy, bezpośredni kontakt z doradcą i indywidualne podejście do planowania wymarzonych wakacji. Ich otwarcie to także istotny krok w budowaniu rozpoznawalności i świadomości marki Anex Tour Poland na rynku" - czytamy w komunikacie firmy z tego wydarzenia.

– Otwarcie kolejnych biur to dla nas nie tylko inwestycja w rozwój sieci sprzedaży, ale przede wszystkim w relacje z klientami – mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Anexu Tour Polska Dominika Jurkowska. – Chcemy być bliżej osób, które planują swoje podróże i cenią indywidualne podejście oraz profesjonalne doradztwo. Nowe lokalizacje są krokiem w stronę umacniania pozycji firmy na rynku i potwierdzeniem naszej strategii rozwoju w Polsce.

W sumie Anex Tour Poland ma teraz 22 biura, głównie w dużych miastach - w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie, Bielsku-Białej, Tychach i Dąbrowie Górniczej.