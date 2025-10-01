Aktualizacja: 02.10.2025 01:27 Publikacja: 01.10.2025 21:35
Foto: Anex Tour Poland
"Biura sprzedaży powstały z myślą o wygodzie klientów, którzy cenią tradycyjne zakupy, bezpośredni kontakt z doradcą i indywidualne podejście do planowania wymarzonych wakacji. Ich otwarcie to także istotny krok w budowaniu rozpoznawalności i świadomości marki Anex Tour Poland na rynku" - czytamy w komunikacie firmy z tego wydarzenia.
Czytaj więcej
Biuro podróży Anex Tour ogłosiło „projekt" pod nazwą Anex Pro – Biura Partnerskie. Zachęca nim do...
– Otwarcie kolejnych biur to dla nas nie tylko inwestycja w rozwój sieci sprzedaży, ale przede wszystkim w relacje z klientami – mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Anexu Tour Polska Dominika Jurkowska. – Chcemy być bliżej osób, które planują swoje podróże i cenią indywidualne podejście oraz profesjonalne doradztwo. Nowe lokalizacje są krokiem w stronę umacniania pozycji firmy na rynku i potwierdzeniem naszej strategii rozwoju w Polsce.
W sumie Anex Tour Poland ma teraz 22 biura, głównie w dużych miastach - w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie, Bielsku-Białej, Tychach i Dąbrowie Górniczej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
"Biura sprzedaży powstały z myślą o wygodzie klientów, którzy cenią tradycyjne zakupy, bezpośredni kontakt z doradcą i indywidualne podejście do planowania wymarzonych wakacji. Ich otwarcie to także istotny krok w budowaniu rozpoznawalności i świadomości marki Anex Tour Poland na rynku" - czytamy w komunikacie firmy z tego wydarzenia.
– Otwarcie kolejnych biur to dla nas nie tylko inwestycja w rozwój sieci sprzedaży, ale przede wszystkim w relacje z klientami – mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Anexu Tour Polska Dominika Jurkowska. – Chcemy być bliżej osób, które planują swoje podróże i cenią indywidualne podejście oraz profesjonalne doradztwo. Nowe lokalizacje są krokiem w stronę umacniania pozycji firmy na rynku i potwierdzeniem naszej strategii rozwoju w Polsce.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W maju przyszłego roku klienci biura podróży Coral Travel z Wielkopolski zyskają możliwość bezpośredniego podróż...
Do zespołu biura podróży Exim Tours dołączyła jako menedżerka zajmująca się sprzedażą Diana Cioczek. Zastąpi odc...
Niemieckie biura podróży zawiązały Inicjatywę na Rzecz Wyjazdów Zorganizowanych. Nowa organizacja zamierza popra...
Chociaż każdy tydzień przybliża nas do wakacji 2026 roku, ceny w biurach podróży nadal obiecują duże opusty. Szc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas