Suma gwarancji to 152 miliony złotych, a wystawiła ją bułgarska firma ubezpieczeniowa, działająca także w Polsce, Euroins.

Poprzednia gwarancja touroperatora wynosiła 130,3 miliona złotych, była więc o procent 17 mniejsza.

Wyższa gwarancja to lepsze zabezpieczenie klientów biura podróży

- Podwyższenie gwarancji ubezpieczeniowej jest wyrazem odpowiedzialności i transparentności, które stanowią fundament naszej działalności – zapewnia cytowany w komunikacie firmy jej prezes Ilker Adiguzel. - Chcemy, aby każdy klient korzystający z naszych usług miał pełne poczucie bezpieczeństwa i pewność, że jego interesy są zabezpieczone na najwyższym poziomie. To także dowód stabilnej sytuacji finansowej spółki oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, opartej na zaufaniu, wiarygodności i długofalowych relacjach z klientami - wyjaśnia.

Anex Tour jest pod względem obrotów i liczby klientów piątym biurem podróży na polskim rynku turystycznym. W 2024 roku jego przychody z imprez turystycznych sięgnęły miliarda złotych, a liczba klientów wyniosła 405 tysięcy. Na ten rok firma zaplanowała obsłużenie 500-550 tysięcy turystów.