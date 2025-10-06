Aktualizacja: 06.10.2025 18:21 Publikacja: 06.10.2025 16:21
Foto: Filip Frydrykiewicz
Suma gwarancji to 152 miliony złotych, a wystawiła ją bułgarska firma ubezpieczeniowa, działająca także w Polsce, Euroins.
Poprzednia gwarancja touroperatora wynosiła 130,3 miliona złotych, była więc o procent 17 mniejsza.
- Podwyższenie gwarancji ubezpieczeniowej jest wyrazem odpowiedzialności i transparentności, które stanowią fundament naszej działalności – zapewnia cytowany w komunikacie firmy jej prezes Ilker Adiguzel. - Chcemy, aby każdy klient korzystający z naszych usług miał pełne poczucie bezpieczeństwa i pewność, że jego interesy są zabezpieczone na najwyższym poziomie. To także dowód stabilnej sytuacji finansowej spółki oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, opartej na zaufaniu, wiarygodności i długofalowych relacjach z klientami - wyjaśnia.
Anex Tour jest pod względem obrotów i liczby klientów piątym biurem podróży na polskim rynku turystycznym. W 2024 roku jego przychody z imprez turystycznych sięgnęły miliarda złotych, a liczba klientów wyniosła 405 tysięcy. Na ten rok firma zaplanowała obsłużenie 500-550 tysięcy turystów.
