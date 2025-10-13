Chociaż sprzedaż wakacji 2026 roku trwa stosunkowo niedługo, bo od sierpnia 2025 roku, ale już widać pierwsze rekordy cenowe. I tak Wyspy Kanaryjskie sięgnęły 5450 złotych, o 14 złotych więcej niż poprzednia najwyższa cena, a Egipt z ceną 3771 złotych był droższy niż tydzień temu, kiedy miał rekordową (z obecnego sezonu) cenę 3715 złotych.

Wakacje 2026 są wyraźnie droższe niż były wakacje 2025

Badanie Traveldaty pokazało, że średnia cena była w ostatnim tygodniu wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 123 złote. To spora duża różnica, bo tydzień wcześniej wynosiła ona w tym ujęciu 108 złotych.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w Turcji Egejskiej – o 545 złotych, a mniejsze na Korfu i na Półwyspie Chalcydyckim – o 501 i 399 złotych – relacjonują autorzy raportu. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów kolejny raz miały miejsce na Sardynii – o 347 złotych i w Kalabrii i na Costa del Sol – o 269 i 197 złotych.

Eksperci z Traveldaty nie opuścili też porównania największych kosztów, jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,79 złotego za litr wobec 3,24 złotego za litr, czyli była o 13,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem różnica wyniosła 7,4 procent, a przed dwoma tygodniami – 9,1 procent). Z kolei dolar i euro pozostawały słabsze wobec złotego o 2,3 procent (przed tygodniem było to 2,3 procent, a przed dwoma 1,2 procent).

Co to oznaczało dla biur podróży? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się przedziale od -110 do -120 złotych, korzystniejszym niż sprzed tygodniem, gdy wyniósł od -95 do -105 przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -70 do -80 złotych.