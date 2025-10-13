Aktualizacja: 13.10.2025 13:13 Publikacja: 13.10.2025 07:00
Egipt jest tym kierunkiem, który w ostatnim tygodniu drożał najbardziej
Foto: Aleksander Kramarz
O 28 złotych wzrosła w minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia przyszłego roku. Informuje o tym w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*, który śledzi ceny ofert w dużych i średnich biurach podróży.
Suma podwyżki nie powinna raczej zwracać uwagi, choć w ostatnich tygodniach była największa – wcześniej średnia cena wzrosła o 2 i o 17 złotych, a w poprzednich tygodniach spadła o 22 i 28 złotych.
Jeśli chodzi o poprzedni tydzień, to największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku ofert wakacji na Costa de la Luz, o 405 złotych, Sycylii, o 312złotych, i Zakintos - o 185 złotych.
Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu eksperci z Traveldaty odnotowali natomiast w odniesieniu do Majorki, Portugalii i Costa del Sol – po 138 złotych i o 111 złotych.
Zmiany średnich cen obrazują graficzne przedstawienia Traverldaty.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków wzrosły ceny wszystkich pięciu. I tak Wysp Kanaryjskich o 69 złotych, Egiptu o 56 złotych, Grecji o 31 złotych, Bułgarii o 29 złotych, a Turcji – o 14 złotych.
Chociaż sprzedaż wakacji 2026 roku trwa stosunkowo niedługo, bo od sierpnia 2025 roku, ale już widać pierwsze rekordy cenowe. I tak Wyspy Kanaryjskie sięgnęły 5450 złotych, o 14 złotych więcej niż poprzednia najwyższa cena, a Egipt z ceną 3771 złotych był droższy niż tydzień temu, kiedy miał rekordową (z obecnego sezonu) cenę 3715 złotych.
Badanie Traveldaty pokazało, że średnia cena była w ostatnim tygodniu wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 123 złote. To spora duża różnica, bo tydzień wcześniej wynosiła ona w tym ujęciu 108 złotych.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w Turcji Egejskiej – o 545 złotych, a mniejsze na Korfu i na Półwyspie Chalcydyckim – o 501 i 399 złotych – relacjonują autorzy raportu. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów kolejny raz miały miejsce na Sardynii – o 347 złotych i w Kalabrii i na Costa del Sol – o 269 i 197 złotych.
Eksperci z Traveldaty nie opuścili też porównania największych kosztów, jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,79 złotego za litr wobec 3,24 złotego za litr, czyli była o 13,9 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem różnica wyniosła 7,4 procent, a przed dwoma tygodniami – 9,1 procent). Z kolei dolar i euro pozostawały słabsze wobec złotego o 2,3 procent (przed tygodniem było to 2,3 procent, a przed dwoma 1,2 procent).
Co to oznaczało dla biur podróży? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się przedziale od -110 do -120 złotych, korzystniejszym niż sprzed tygodniem, gdy wyniósł od -95 do -105 przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -70 do -80 złotych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Autorzy analizy piszą, że w zeszłym tygodniu średni roczny wzrost ceny wycieczki miały miejsce na wszystkich z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, „w tym najbardziej okazałe w Bułgarii, Turcji i Grecji – o 314, 301 i 229 złotych, a skromniejsze na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie – o 63 i 29 złotych”.
Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen porównując rok do roku Traveldata odnotowała w wypadku Portugalii, Albanii, Tunezji, na Cyprze i na Majorce – o 215, 161, 160, 118 i 75 złotych. Spadły zaś ceny wycieczek na Maltę o 667 złotych, do Maroka, do Włoch i do Hiszpanii kontynentalnej – o 239, 92, i 13 złotych.
Autorzy monitorują też ceny wyjazdów wakacyjnych pod kątem „skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026, nabywanych obecnie, w porównaniu z cenami dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Eksperci chętnie porównują ceny obecne z cenami sprzed roku, by wyliczyć, ile potencjalnie zaoszczędzą klienci biur podróży, jeśli nie będą czekali do ostatniej chwili, ale w imprezę wakacyjną zaopatrzą się już dzisiaj.
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 384 złote, czyli o prawie 6,3 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen całorocznych kierunków masowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia i Włochy” – czytamy.
Jak dalej piszą analitycy, na sezon letni 2026 roku najbardziej obniżyły ceny biura podróży Prima Holiday, Join UP! i Neckera – odpowiednio o 170, 140 i 20 złotych. W pozostałych biurach wystąpiły zwyżki od 80 złotych (Itaka) albo zwyżki – do 1100 złotych.
Co jeszcze wiadomo dzięki raportowi o cenach w biurach podróży? Okazuje się, że w liczbie najniższych cen, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow też z liczbą 38 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów na wakacje przyszłego roku do Egiptu oferowały biura Join UP! (5), TUI Poland i Anex Tour (po 4), do Grecji Oasis (10), Rainbow (8) i TUI Poland (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji Rainbow i TUI Poland (po 4), do Tunezji Coral Travel (5), a w Bułgarii TUI Poland i Oasis (po 2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie i Turcji, a biuro Rainbow w Tunezji – konkluduje Traveldata.
Na koniec autorzy zostawili tabelę z biurami podróży uszeregowanymi według kryterium „przekrojowo najkorzystniejszych cen”. W czołowej piątce odnotowano jedną zmianę - na miejsce wicelidera awansował Onholidays (z pozycji szóstej), a tabelę opuścił Anex Tour. Nowym liderem został TUI Poland, który awansował z pozycji trzeciej.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ostatnia tabela pokazuje biura podróży, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. W tym razem autorzy raportu zestawili sytuację w hotelach pięciogwiazdkowych. Najwięcej dobrych cen w tej kategorii przygotowała Itaka.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 23 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 3 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.
