W biurach podróży – ciągle można zyskać setki złotych. Wakacje 2026 w dobrych cenach

Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 2 złote – donosi w najnowszym raporcie z monitorowania cen ofert biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
To naturalnie zmiana bez znaczenia, pokazująca raczej, że na rynku turystyki zorganizowanej nie dzieje się nic szczególnego, co mogłoby zdziwić lub zaniepokoić klientów. Nawet, mimo że jak zwykle są pojedyncze sytuacje odbiegające od tego obrazu. Eksperci z Traveldaty je ujawnili. Oto największe zniżki cen w ostatnim tygodniu miały wyjazdy na Costa del Sol, o 174 złotych, na Rodos, o 169 złotych, i do Turcji Egejskiej - o 106 złotych.
Z kolei decydowanie największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 463 złote, Costy de la Luz, o 333 złote, i Dalamanu - o 170 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu ilustrują grafikami.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jeśli chodzi o pięć najważniejszych, bo najchętniej wybieranych, kierunków, to w minionym tygodniu biura podróży podniosły ceny wycieczek do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie – w pierwszym wypadku o 66, a w drugim o 18 złotych. W dwóch kolejnych touroperatorzy obniżyli ceny – Turcji o 20 złotych, a Egiptu o 2 złote. Piąty kierunek, Grecja, pozostał ze średnią ceną z poprzedniego tygodnia.
I tak najdroższym kierunkiem pozostawały Wyspy Kanaryjskie – 5381 złotych, niewiele mniej, bo 5317 złotych, trzeba było zapłacić za Grecję. Trzecie miejsce zgodnie z wysokością średniej ceny przypadło Turcji, gdzie wakacje kosztowały 4861 złotych, czwarte Egiptowi ze stawką 3715 złotych, a piąte Bułgarii za 3664 złote.
Co wiadomo o zmianie średniej ceny w ujęciu rok do roku? Średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 108 złotych (tydzień temu była wyższa o 79 złotych) – czytamy w relacji Traveldaty.
Największe zwyżki w tym porównaniu odnotowano w cenach wakacji na Korfu - o 530 złotych. Mniejsze zaś w Turcji Egejskiej i na Półwyspie Chalcydyckim - o 487 i 420 złotych.
Z kolei największe spadki cen wyjazdów, liczone rok do roku, ponownie obejmowały Sardynię - o 359 złotych, a w dalszej kolejności Kalabrię z różnicą 298 złotych i Costę del Sol – o 168 złotych.
Eksperci z Traveldaty porównali też ceny dwóch najważniejszych z punktu widzenia kosztu przygotowania imprezy, turystycznej składników. Pierwszy to cena paliwa, a drugi - kurs złotego wobec dolara i euro.
Okazało się, że cena paliwa lotniczego była w minionym tygodniu o 7,4 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 9,1 procent, a przed dwoma tygodniami - o 10,1 procent), a w wypadku kursów walut, złoty pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy w porównaniu uśrednionych rozliczeń turystycznych o 2,3 procent (przed tygodniem był silniejszy o 1,2 procent, a przed dwoma - o 2 procent) – relacjonują autorzy raportu.
Z ich wyliczeń wynika więc, że wspólny wpływ wymienionych czynników na koszty wycieczek zawierał się w przedziale od -95 do -105 złotych (przed tygodniem od -70 do -80, a przed dwoma tygodniami wyniósł od -80 do -90 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu wzrosły cen wycieczek do najważniejszych kierunków – odnotowują dalej eksperci z Traveldaty. Chodzi o porównanie z poprzednim rokiem. Turcja zdrożała o 254 złote, Grecja o 229 złotych, Bułgaria o 216 złotych, a Egipt o 55 złote. Tylko wypoczynek na Wyspach Kanaryjskich był w ostatnim tygodniu tańszy niż przed rokiem – ale tylko o 14 złotych.
Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki zwyżki odnotowano w ofertach wakacji w Portugalii, Tunezji, na Majorce, w Albanii i na Malcie – o 211, 196, 152, 125 i 8 złotych. Spadły natomiast ceny wycieczek do Włoch, na Cypr, do Hiszpanii kontynentalnej i do Maroka – o 139, 125, 79 i 4 złote.
Od kilku tygodni Traveldata pokazuje w swoich raportach różnice w cenach z okresu first minute (wczesna sprzedaż) i z last minute (późna sprzedaż). Wypadają one na korzyść tego pierwszego okresu. Eksperci przekonują więc, że kto robi zakupy w biurze podróży z dużym wyprzedzeniem, może zaoszczędzić setka złotych, a w wypadku niektórych kierunków nawet ponad tysiąc złotych. Jak piszą, kupienie wycieczki na laro 2026 roku już w październiku 2025 roku „dadzą prawdopodobnie zdecydowanie najwyższy zwrot z zainwestowanych pieniędzy. (…) Angażując zaledwie 5%-10% ceny imprezy uzyskujemy prawo (z pewnymi zastrzeżeniami) do wyjazdu po określonej cenie. W mijającym już sezonie ceny imprez [turystycznych] (…) w sierpniu 2024 kształtowały się na poziomie około 5050 złotych. Takie same wycieczki po 10 miesiącach biura oferowały już za średnio blisko 5600 zł, czyli po cenach około 11 procent wyższych.
Na pierwszy rzut oka taki rezultat nie jest nadmiernie nadzwyczajny. W tym samym okresie główny indeks giełdowy WIG20 zyskał 23,5 %, a atrakcyjniejsze od naszego główne indeksy naszych sąsiadów z regionu nawet więcej: Niemcy – 28,4,5%, Węgry – 37,5%, Czechy – 48,6%.
Kluczową kwestią jest jednak to, że kupujący wycieczkę angażuje teraz jedynie 5% do 10% jej ceny na około 10 miesięcy, a resztę kwoty dopłaca dopiero na miesiąc przed wylotem, a zatem średnie zaangażowanie w tym okresie wynosi tylko niecałe 14% ostatecznej ceny wycieczki. Taka niska kwota wpłaconych na wstępie środków pozwala jednak osiągnąć korzyści ze zmian ceny całej imprezy, które z reguły są znaczące.
Gdyby wzrost cen wycieczek w okresie od października 2025 do wakacji 2026 był podobny jak w poprzednim sezonie (co jest dość prawdopodobne), to stopa zwrotu z przedpłaconej za imprezę kwoty (około 255 -510 złotych dla ogółu wiodących kierunków) wyniosłaby przynajmniej 100 procent, a zatem ponad czterokrotnie więcej niż z wiodącego indeksu warszawskiej giełdy. (...)
Dlatego warto rozważyć wydatek najczęściej 260-510 złotych (na jedną imprezę) na zabezpieczenie sobie ceny wakacyjnego wypoczynku już teraz, bo będą to najprawdopodobniej ekstremalnie korzystnie zainwestowane pieniądze”.
Swoje rekomendacje ilustrują przedstawionymi na w formie graficznej wyliczeniami „dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są średnio o około 509 złotych, czyli o prawie 8 procent, niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie może wypaść wzrost cen całorocznych kierunków masowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia czy Włochy – dodają analitycy z Traveldaty.
Oni też porównali zmiany cen w poszczególnych biurach podróży, wzięli po uwagę dane dużych i średnich organizatorów wyjazdów. Najbardziej obniżyły je Prima Holiday, Neckera i Join UP! - o około 210, 60 i 30 złotych. W pozostałych biurach zmiany rok do roku mieściły się w przedziale od zwyżki o 50 złotych (TUI Poland) do ponad 650 złotych.
W liczbie najniższych cen, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, druga była Itaka z liczbą 37 ofert, a trzeci Rainbow z liczbą 36 ofert.
Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie proponowały biura Join UP! i TUI Poland (po 5), w Grecji Oasis (12), Rainbow (9) i TUI Poland (7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11), Itaka (4) i Rainbow (3), w Turcji Rainbow (5), Itaka (4) i Coral Travel (4), w Tunezji Coral Travel (5 ), w Bułgarii TUI Poland i Oasis (po 2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji i w Turcji, biuro Itaka w Turcji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich – podsumowują eksperci z Traveldaty.
W ostatniej części raportu przechodzą do dwóch zestawień biur podróży. Pierwsze zestawienie w formie tabeli pokazuje te firmy, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.
„W dziewiątym zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce odnotowano dwie zmiany. Na czoło tabeli awansowało biuro Oasis (z pozycji dziewiątej), a na miejsce piąte biuro Anex Tour (z pozycji dziesiątej). Tabelę opuściły biura Onholidays i Itaka”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom” – komentują autorzy opracowania.
Przed ostatnią tabelą wyjaśniają o co w niej chodzi: „Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia „liderów cen” (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli 3 gwiazdkowych, 4 gwiazdkowych i 5 gwiazdkowych. Liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym wypadku siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)”.
W tym tygodniu swoją lupę skierowali na wyjazdy do hoteli czterogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Widać duży rozrzut „zwycięzców” tego porównania, ale najczęściej występują tu dwie firmy – Itaka i TUI Poland.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 23 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 3 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.
