W biurach podróży – ciągle można zyskać setki złotych. Wakacje 2026 w dobrych cenach

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji i w Turcji, biuro Itaka w Turcji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich – podsumowują eksperci z Traveldaty.

Oasis na czele tabeli niskich cen

W ostatniej części raportu przechodzą do dwóch zestawień biur podróży. Pierwsze zestawienie w formie tabeli pokazuje te firmy, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

„W dziewiątym zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce odnotowano dwie zmiany. Na czoło tabeli awansowało biuro Oasis (z pozycji dziewiątej), a na miejsce piąte biuro Anex Tour (z pozycji dziesiątej). Tabelę opuściły biura Onholidays i Itaka”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom” – komentują autorzy opracowania.

Przed ostatnią tabelą wyjaśniają o co w niej chodzi: „Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia „liderów cen” (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli 3 gwiazdkowych, 4 gwiazdkowych i 5 gwiazdkowych. Liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym wypadku siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)”.

W tym tygodniu swoją lupę skierowali na wyjazdy do hoteli czterogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Widać duży rozrzut „zwycięzców” tego porównania, ale najczęściej występują tu dwie firmy – Itaka i TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 23 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 3 października 2024 roku w ujęciu rok do roku.