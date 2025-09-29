Aktualizacja: 29.09.2025 11:55 Publikacja: 29.09.2025 09:43
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 wzrosła o 17 złotych – wyliczył w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Chodzi o oferty biur podróży. Wprawdzie podwyżka jest znikoma, ale być może zapowiada zmianę kierunku po tym, jak dwa tygodnie z rzędu średnia cena spadała – o 22 i 28 złotych.
Czytaj więcej
Portugalia, Malta, Włochy i Hiszpania – to kraje, w których wakacje będą mocno drożeć – przewiduj...
Zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek objął takie kierunki jak Portugalia, o 640 złotych, Zakintos, o 168 złotych i Marsa Alam – o 107 złotych.
Z kolei największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu, o 314 złotych, Traveldata odnotowała w wypadku Malty. Mniej spadły ceny Półwyspu Chalcydyckiego i Costy del Sol (poprzednio był tam największy wzrost cen) – o 283 i 152 złote.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują poniższe zestawienia.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu spadły trzech ceny wycieczek z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów Polaków – Bułgarii o 72 złote, Turcji o 30 złotych, a Wysp Kanaryjskich – 6 złotych.
Egipt i Grecja zdrożały – o 62 i 11 złotych.
Porównanie średniej ceny imprez turystycznych w ujęciu rok do roku pokazało, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny poprzedniego sezonu o 79 złotych (tydzień temu była wyższa o 12 złotych).
Najwięcej zdrożały wycieczki na Półwysep Chalcydycki, o 747 złotych, do Albanii, o 374 złote, i na Rodos – o 296 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów ponownie miały miejsce w wypadku podróży na Sardynię – o 496 złotych, do Kalabrii – o 293 złotych, i na Cypr – o 195 złotych.
Co najbardziej wpłynęło na koszty organizatorów wycieczek? Jak zwykle były to cena paliwa i kurs złotego wobec euro i dolara. Jak wyliczają w raporcie jego autorzy z Traveldaty, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,80 zł za litr wobec 3,08 zł za litr rok temu, czyli była o 9,1 procent niższa (przed tygodniem cena była niższa o 10,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 12,3 procent). Z kolei w relacji do dolara i euro złoty pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o ponad 1,2 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2 procent, a przed dwoma o 2,1 procent). W efekcie wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -70 do -80 złotych (przed tygodniem było to od -80 do -90, a przed dwoma tygodniami od -115 do -125 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak zmieniły się w ujęciu rocznym ceny pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów? Wzrosły ceny Grecji, Turcji, Bułgarii i Egiptu - o 192, 146, 137 i 23 złote. Spadła natomiast średnia cena Wysp Kanaryjskich - o 115 złotych.
Z mniej uczęszczanych kierunków podrożały Albania, Majorka i Tunezja - o 374, 242 i 200 złotych, natomiast dość mocno spadły ceny we Włoszech, na Cyprze, w Hiszpanii kontynentalnej - o 198, 195, 126 złotych, a w mniejszym stopniu w Maroku i na Malcie - o 43 i 6 złotych.
Zdaniem ekspertów nadal ceny w biurach podróży zachęcają do zakupu wyjazdów na lato przyszłego roku z dużym wyprzedzeniem. Według ich wyliczeń na podstawie danych z poprzedni lat, może to przynieść oszczędności rzędu kilkuset, do nawet 1600 złotych, w zależności od wybranego kierunku. A to oznacza, że to inwestycja lepsza niż trzymanie gotówki w banku czy nawet inwestowanie na giełdzie (jeśli chodzi o średni zwrot kapitału z akcji).
Autorzy raportu przedstawiają nawet ilustrującą to grafikę. Pokazują w niej „teoretycznie możliwe oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są średnio o prawie 510 złotych, czyli o prawie 8 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia, czy Włochy – czytamy w raporcie.
Traveldata opisuje też, jak zmieniły się ceny w poszczególnych biurach podróży w ujęciu rok do roku. Najbardziej obniżyły się one w biurach Nekera, Prima Holiday i TUI Poland – o około 210, 70 i 60 złotych. Pozostałe biur podniosły ceny – od około 20 złotych (Itaka) do prawie 700 złotych.
W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 35 ofert.
Najwięcej, jak to ujmują autorzy analizy, „atrakcyjnych cenowo ofert” wakacji w Egipcie proponowały w ostatnim tygodniu biura Join UP! (6) i TUI Poland (5), w Grecji Rainbow, Oasis (po 9), Itaka (6) i TUI Poland (5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (12), Itaka i Rainbow (po 4), w Turcji Rainbow (5), Itaka i Coral Travel (po 4), w Tunezji Coral Travel (4), a w Bułgarii TUI Poland i Oasis (po 3 oferty).
W ten sposób – odnotowują eksperci z Traveldaty – w porównaniu z okresem sprzed roku, TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie i w Tunezji, Itaka w Grecji i Turcji, a Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.
Ich raport zamykają dwa zestawienia. W pierwszej tabeli zamieszczają biura podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem w zestawieniu w samym składzie biur podróży w czołowej piątce nie było zmian. Na czele tabeli pozostawał Rego-Bis, a na pozycjach drugiej i trzeciej biura TUI Poland i Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ostatnia tabela ilustruje jeszcze inne ruch cen. Mianowicie chodzi o biura podróży, które miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku” na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive. W tym tygodniu przyjrzały się ofercie touroperatorów wyjazdów do hoteli trzy- i trzyipółgwiazdkowych w popularnych krajach wakacyjnych.
Okazuje się, że najwięcej takich ofert – sześć na 25 kierunków – znalazło się w biurze Rainbow.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 11 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 19 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 wzrosła o 17 złotych – wyliczył w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Chodzi o oferty biur podróży. Wprawdzie podwyżka jest znikoma, ale być może zapowiada zmianę kierunku po tym, jak dwa tygodnie z rzędu średnia cena spadała – o 22 i 28 złotych.
Zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek objął takie kierunki jak Portugalia, o 640 złotych, Zakintos, o 168 złotych i Marsa Alam – o 107 złotych.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Na sumę 51 milionów złotych zabezpieczone są środki klientów internetowego biura podróży eSky.pl – informuje spó...
Chęć podróżowania Niemców nie słabnie. Najnowsza analiza przygotowana przez drugie pod względem wielkości biuro...
Nie żyje Michał Szmyt, jeden z czołowych menedżerów biura podróży Itaka. Zawsze uśmiechnięty, skory do żartów, b...
Portugalia, Malta, Włochy i Hiszpania – to kraje, w których wakacje będą mocno drożeć – przewiduje Traveldata. K...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas