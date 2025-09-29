Reklama

Traveldata: Okazje ciągle czekają w biurach podróży. Setki złotych do zaoszczędzenia

Chociaż każdy tydzień przybliża nas do wakacji 2026 roku, ceny w biurach podróży nadal obiecują duże opusty. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę, że – jak pokazują dane z ostatnich lat – za kilka miesięcy będą o kilkaset do nawet 1600 złotych wyższe – wskazuje Traveldata.

Publikacja: 29.09.2025 09:43

Traveldata: Okazje ciągle czekają w biurach podróży. Setki złotych do zaoszczędzenia

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 wzrosła o 17 złotych – wyliczył w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Chodzi o oferty biur podróży. Wprawdzie podwyżka jest znikoma, ale być może zapowiada zmianę kierunku po tym, jak dwa tygodnie z rzędu średnia cena spadała – o 22 i 28 złotych.

Raport z biur podróży. Wakacje na południu Europy? Można zaoszczędzić nawet 1600 złotych
Biura Podróży
Raport z biur podróży. Wakacje na południu Europy? Można zaoszczędzić nawet 1600 złotych

Zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek objął takie kierunki jak Portugalia, o 640 złotych, Zakintos, o 168 złotych i Marsa Alam – o 107 złotych.

Z kolei największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu, o 314 złotych, Traveldata odnotowała w wypadku Malty. Mniej spadły ceny Półwyspu Chalcydyckiego i Costy del Sol (poprzednio był tam największy wzrost cen) – o 283 i 152 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują poniższe zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu spadły trzech ceny wycieczek z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów Polaków – Bułgarii o 72 złote, Turcji o 30 złotych, a Wysp Kanaryjskich – 6 złotych.

Egipt i Grecja zdrożały – o 62 i 11 złotych.

Wakacje 2026 droższe niż te z 2025 roku

Porównanie średniej ceny imprez turystycznych w ujęciu rok do roku pokazało, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny poprzedniego sezonu o 79 złotych (tydzień temu była wyższa o 12 złotych).

Najwięcej zdrożały wycieczki na Półwysep Chalcydycki, o 747 złotych, do Albanii, o 374 złote, i na Rodos – o 296 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów ponownie miały miejsce w wypadku podróży na Sardynię – o 496 złotych, do Kalabrii – o 293 złotych, i na Cypr – o 195 złotych.

Co najbardziej wpłynęło na koszty organizatorów wycieczek? Jak zwykle były to cena paliwa i kurs złotego wobec euro i dolara. Jak wyliczają w raporcie jego autorzy z Traveldaty, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,80 zł za litr wobec 3,08 zł za litr rok temu, czyli była o 9,1 procent niższa (przed tygodniem cena była niższa o 10,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 12,3 procent). Z kolei w relacji do dolara i euro złoty pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o ponad 1,2 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2 procent, a przed dwoma o 2,1 procent). W efekcie wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od -70 do -80 złotych (przed tygodniem było to od -80 do -90, a przed dwoma tygodniami od -115 do -125 złotych).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak zmieniły się w ujęciu rocznym ceny pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów? Wzrosły ceny Grecji, Turcji, Bułgarii i Egiptu - o 192, 146, 137 i 23 złote. Spadła natomiast średnia cena Wysp Kanaryjskich - o 115 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków podrożały Albania, Majorka i Tunezja - o 374, 242 i 200 złotych, natomiast dość mocno spadły ceny we Włoszech, na Cyprze, w Hiszpanii kontynentalnej - o 198, 195, 126 złotych, a w mniejszym stopniu w Maroku i na Malcie - o 43 i 6 złotych.

Wakacje – dobra lokata kapitału

Zdaniem ekspertów nadal ceny w biurach podróży zachęcają do zakupu wyjazdów na lato przyszłego roku z dużym wyprzedzeniem. Według ich wyliczeń na podstawie danych z poprzedni lat, może to przynieść oszczędności rzędu kilkuset, do nawet 1600 złotych, w zależności od wybranego kierunku. A to oznacza, że to inwestycja lepsza niż trzymanie gotówki w banku czy nawet inwestowanie na giełdzie (jeśli chodzi o średni zwrot kapitału z akcji).

Autorzy raportu przedstawiają nawet ilustrującą to grafikę. Pokazują w niej „teoretycznie możliwe oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o prawie 510 złotych, czyli o prawie 8 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia, czy Włochy – czytamy w raporcie.

Z kim najtaniej do Egiptu, Turcji, Grecji?

Traveldata opisuje też, jak zmieniły się ceny w poszczególnych biurach podróży w ujęciu rok do roku. Najbardziej obniżyły się one w biurach Nekera, Prima Holiday i TUI Poland – o około 210, 70 i 60 złotych. Pozostałe biur podniosły ceny – od około 20 złotych (Itaka) do prawie 700 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 35 ofert.

Najwięcej, jak to ujmują autorzy analizy, „atrakcyjnych cenowo ofert” wakacji w Egipcie proponowały w ostatnim tygodniu biura Join UP! (6) i TUI Poland (5), w Grecji Rainbow, Oasis (po 9), Itaka (6) i TUI Poland (5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (12), Itaka i Rainbow (po 4), w Turcji Rainbow (5), Itaka i Coral Travel (po 4), w Tunezji Coral Travel (4), a w Bułgarii TUI Poland i Oasis (po 3 oferty).

W ten sposób – odnotowują eksperci z Traveldaty – w porównaniu z okresem sprzed roku, TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie i w Tunezji, Itaka w Grecji i Turcji, a Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Rainbow liderem cen w hotelach trzygwiazdkowych

Ich raport zamykają dwa zestawienia. W pierwszej tabeli zamieszczają biura podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem w zestawieniu w samym składzie biur podróży w czołowej piątce nie było zmian. Na czele tabeli pozostawał Rego-Bis, a na pozycjach drugiej i trzeciej biura TUI Poland i Grecos.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ostatnia tabela ilustruje jeszcze inne ruch cen. Mianowicie chodzi o biura podróży, które miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku” na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive. W tym tygodniu przyjrzały się ofercie touroperatorów wyjazdów do hoteli trzy- i trzyipółgwiazdkowych w popularnych krajach wakacyjnych.

Okazuje się, że najwięcej takich ofert – sześć na 25 kierunków – znalazło się w biurze Rainbow.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 11 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 19 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.

Źródło: rp.pl

