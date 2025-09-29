Z mniej uczęszczanych kierunków podrożały Albania, Majorka i Tunezja - o 374, 242 i 200 złotych, natomiast dość mocno spadły ceny we Włoszech, na Cyprze, w Hiszpanii kontynentalnej - o 198, 195, 126 złotych, a w mniejszym stopniu w Maroku i na Malcie - o 43 i 6 złotych.

Wakacje – dobra lokata kapitału

Zdaniem ekspertów nadal ceny w biurach podróży zachęcają do zakupu wyjazdów na lato przyszłego roku z dużym wyprzedzeniem. Według ich wyliczeń na podstawie danych z poprzedni lat, może to przynieść oszczędności rzędu kilkuset, do nawet 1600 złotych, w zależności od wybranego kierunku. A to oznacza, że to inwestycja lepsza niż trzymanie gotówki w banku czy nawet inwestowanie na giełdzie (jeśli chodzi o średni zwrot kapitału z akcji).

Autorzy raportu przedstawiają nawet ilustrującą to grafikę. Pokazują w niej „teoretycznie możliwe oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o prawie 510 złotych, czyli o prawie 8 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia, czy Włochy – czytamy w raporcie.