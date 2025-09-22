Aktualizacja: 22.09.2025 13:04 Publikacja: 22.09.2025 10:27
Foto: Aleksander Kramarz
W ostatnim tygodniu średnia cena wyjazdu na wakacje w 2026 roku spadła o kolejne 22 złote. „O kolejne”, ponieważ już tydzień wcześniej cena obniżyła się o 28 złotych. To główny wniosek płynący z badania cen w biurach podróży, prowadzonego co tydzień przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Jeśli chodzi o szczegóły, to jak podaje Instytut, największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano w wypadku zorganizowanych podróży do Portugalii, o 305 złotych, na Zakintos, o 207 złotych, i na Cypr - o 151 złotych.
Były też wzrosty średnich cen wycieczek. Największe objęły Costa del Sol, o 305 złotych, Sardynię, o 160 złotych, i Korfu - o 127 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu ilustrują na grafikach.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Z pięciu najbardziej ulubionych przez polskich klientów biur podróży kierunków w minionym tygodniu droższe były Bułgaria, o 57 złotych, i Turcja – o 53 złote. Pozostałe taniały – Egipt o 36 złotych, Grecja o 18 złotych, a Wyspy Kanaryjskie - o 9 złotych.
Generalnie trzeba ocenić te ruchy cen jako niewiele znaczące, wobec cen imprez turystycznych. Znamionują raczej stabilność cen. Warto pamiętać, że nadal trwa okres szczególnych rabatów i korzyści oferowanych klientom.
Badanie średniej ceny wyjazdu w kontekście całego roku pokazało dodatkowo, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 12 złotych (poprzednio była wyższa o 14 złotych).
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie porównując rok do roku autorzy raportu odnotowali w wypadku ofert wyjazdów na Półwysep Chalcydycki, o 717 złotych, na Korfu, o 414 złotych, i do Turcji Egejskiej - o 321 złotych.
Z kolei największe spadki cen wyjazdów miały miejsce na Sardynii - o 812 złotych, na Costa de la Luz – o 372 złote, i na Malcie - o 285 złotych.
Tradycyjnie, eksperci z Traveldaty porównali też ceny paliwa i kursy walut, żeby ocenić jak zmieniły się w ostatnim roku koszty organizatorów turystyki.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 2,77 zł/litr wobec 3,08 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 10,1 procent niższa (przed tygodniem cena była niższa o 12,3 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,8 procent). Z kolei złoty był nieco silniejszy wobec euro i dolara, a mianowicie o 1,4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 2,1 procent, a przed dwoma o 2,2 procent).
Wspólnie te dwa elementy powodowały, że – jak ocenia Traveldata – zmiana kosztów wycieczek mieściła się w przedziale od -80 do -90 złotych (przed tygodniem było to od -115 do -125, a przed dwoma tygodniami między -130 a -140 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na trzech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, a mianowicie w Grecji, Bułgarii i Turcji – o 192, 90 i 69 złotych, a spadki wystąpiły na w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich – o 53 i 20 złotych – czytamy w raporcie Traveldaty.
Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Albanii i w Tunezji – o 197 i 97 złotych. Dość mocno spadły ceny we Włoszech, Maroku i Hiszpanii kontynentalnej – o 341, 285 i 239 złotych. A w mniejszym stopniu na Cyprze, w Portugalii, na Malcie i Majorce – o 163, 111, 92 i 13 złotych.
Eksperci z Traveldaty od początku sprzedaży sezonu lato 2026 przez biura podróży zwracają uwagę, że z punktu widzenia ich klientów niezwykle korzystne jest kupienie z dużym wyprzedzeniem wycieczki na przyszły rok. Będę to bowiem pieniądze dobrze ulokowane. Historyczne doświadczenia wskazują, że będzie można dużo zaoszczędzić – więcej niż udałoby się pozyskać na lokacie w banku, czy nawet uśredniając zyski z akcji na giełdzie.
Przygotowali nawet odpowiednią grafikę, która to ilustruje.
Jak piszą, przedstawiają na niej „zobrazowanie skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są średnio o blisko 605 złotych, czyli o prawie 9,4 procent niższe od cen last minute z początku wakacji tegorocznych, „ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności”. Najmniej zyskają Ci, którzy już teraz zarezerwują wakacje w Egipcie czy Tunezji, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia czy Włochy.
Autorzy raportu przyjrzeli się też ruchom cen w poszczególnych biurach podróży, w kontekście ostatniego roku. Najbardziej obniżyły ceny Rego-Bis, Prima Holiday i Join UP! - o 770, 280 i 190 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen rok do roku były mniejsze - od około 70 złotych (Anex Tour) w dół, aż do zwyżek o ponad 500 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych cen, „czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli” pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Itace z liczbą 39 ofert, a trzecie Rainbowowi z 35. ofertami.
Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu oferowały TUI Poland (7) i Join UP! (6), w Grecji Rainbow, Itaka (po 8), TUI Poland (7) i Exim Tours (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (5), do Turcji Coral Travel (6) i Itaka (4), w Tunezji Coral Travel (4), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, biuro Itaka w Turcjii i Bułgarii, a biuro Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – zauważają eksperci z Traveldaty.
W raporcie znalazły się też dwie tabele pokazujące oferty biur podróży od innej strony. W pierwszej znalazło się pięć firm, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W tym zestawieniu odnotowano dwie zmiany - weszły do niego Rego-Bis (na pozycję lidera) i Onholidays (na pozycję czwartą), a opuściły je ETI i Coral Travel. Na pozycjach drugiej i trzeciej znalazły się TUI Poland i Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ostatnia tabela pokazuje biura podróży, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive miały najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W tym tygodniu autorzy raportu zestawili sytuację w hotelach pięciogwiazdkowych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 września 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 11 września 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 19 września 2024 roku w ujęciu rok do roku.
