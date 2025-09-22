W ostatnim tygodniu średnia cena wyjazdu na wakacje w 2026 roku spadła o kolejne 22 złote. „O kolejne”, ponieważ już tydzień wcześniej cena obniżyła się o 28 złotych. To główny wniosek płynący z badania cen w biurach podróży, prowadzonego co tydzień przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Reklama Reklama

Jeśli chodzi o szczegóły, to jak podaje Instytut, największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano w wypadku zorganizowanych podróży do Portugalii, o 305 złotych, na Zakintos, o 207 złotych, i na Cypr - o 151 złotych.

Były też wzrosty średnich cen wycieczek. Największe objęły Costa del Sol, o 305 złotych, Sardynię, o 160 złotych, i Korfu - o 127 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu autorzy raportu ilustrują na grafikach.