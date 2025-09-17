Reklama

Pokój w wakacyjnym hotelu inny niż obiecywało biuro podróży? Klient może nie jechać

Sąd Rejonowy w Monachium orzekł, że turysta miał prawo odstąpić od umowy o imprezę turystyczną, kiedy okazało się, że informacje przekazane mu przez biuro podróży o hotelowym pokoju były nieprawdziwe.

Publikacja: 17.09.2025 01:14

Sprawa toczyła się przed sądami od 2017 roku

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Organizator wyjazdu pewnego Niemca domagał się od swojego klienta opłaty w wysokości 657 euro za zrezygnowanie z wyjazdu, sąd jednak nie przyznał mu racji. Zdaniem sędziów impreza turystyczna miała istotną wadę, ponieważ podczas rezerwowania klientowi powiedziano, że wszystkie pokoje hotelowe są wyremontowane. Tymczasem tak nie było.

„Nie zgadza się opis pokoju, rezygnuję”

Klient zarezerwował wakacje w marcu 2025 roku. Jak wynika z akt sprawy, przykładał szczególną wagę do tego, aby dostać pokój w odnowionej części obiektu. Na jego pytanie pracownik biura agencyjnego potwierdził, że wszystkie pokoje w hotelu zostały zmodernizowane. Na dowód pokazał mu zdjęcia pokojów po remoncie.

Kiedy klient zarezerwował wyjazd, okazało się jednak, że nie wszystkie pomieszczenia przeszły remont. Co gorsza, właśnie jemu przydzielono pokój z tych nieodnowionych. W rezultacie turysta zdecydował się zrezygnować z wyjazdu jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Kodeks stoi po stronie klienta biura podróży

Monachijski sąd uznał takie działanie za skuteczne odstąpienie od umowy, powołując się na przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W uzasadnieniu wskazano, że organizator ponosi odpowiedzialność za informacje udzielone przez agenta, jeśli miały one istotne znaczenie przy zawieraniu umowy.

W tym wypadku wypowiedzi pracownika biura uzupełniały opis oferty przedstawionej przez organizatora i były kluczowe dla decyzji zakupowej klienta.

Sąd zwrócił także uwagę, że posłużenie się zdjęciami przykładowych, odnowionych pokojów dodatkowo wzmocniło wrażenie, że wszystkie pomieszczenia hotelowe mają taki sam standard.

Wyrok zapadł 8 września 2025 roku (sygn. akt: 112 C 7280/25), nie jest prawomocny.

Turystyka Hotele biuro podróży proces sądowy

