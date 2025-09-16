Raport. Polacy oszczędzają na wakacje cały rok, ale w podróży nie odmawiają sobie niczego

Zdecydowana większość, bo aż 69 procent Polaków, oszczędza na wakacyjny wyjazd przez cały rok – wynika z badania przeprowadzonego przez Wakacje.pl.

Reklama Reklama

Strategia regularnego odkładania mniejszych kwot jest mniej obciążająca dla rodzinnego budżetu niż jednorazowy większy wydatek. Jest wręcz, zwłaszcza dla tych, którzy zarabiają do 5 tysięcy złotych netto, kluczem do realizacji wakacyjnych planów – konkludują Wakacje.pl w komunikacie z badania.

Ludzie o większych dochodach, zarabiający powyżej 5 tysięcy złotych netto, częściej decydują się na pokrycie kosztów wyjazdu z bieżącej pensji – taką drogę wskazało 22 procent badanych.

Foto: Wakacje.pl

Polacy niechętnie pożyczają na wakacje

Polacy są ostrożni w kwestii zadłużania się na cele turystyczne. Zaledwie 7 procent ankietowanych sfinansowałoby wyjazd pożyczonymi pieniędzmi, 12 procent bierze taką ewentualność pod uwagę.