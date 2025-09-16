Reklama

Raport. Polacy oszczędzają na wakacje cały rok, ale w podróży nie odmawiają sobie niczego

Większość Polaków na wakacyjny wyjazd za granicę odkłada pieniądze cały rok, ale na samym urlopie nie chce już myśleć o ograniczeniach i pozwala sobie na poluzowanie finansowej dyscypliny – wynika z badania agenta turystycznego Wakacje.pl.

Publikacja: 16.09.2025 12:37

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Zdecydowana większość, bo aż 69 procent Polaków, oszczędza na wakacyjny wyjazd przez cały rok – wynika z badania przeprowadzonego przez Wakacje.pl.

Strategia regularnego odkładania mniejszych kwot jest mniej obciążająca dla rodzinnego budżetu niż jednorazowy większy wydatek. Jest wręcz, zwłaszcza dla tych, którzy zarabiają do 5 tysięcy złotych netto, kluczem do realizacji wakacyjnych planów – konkludują Wakacje.pl w komunikacie z badania.

Ludzie o większych dochodach, zarabiający powyżej 5 tysięcy złotych netto, częściej decydują się na pokrycie kosztów wyjazdu z bieżącej pensji – taką drogę wskazało 22 procent badanych.

Foto: Wakacje.pl

Polacy niechętnie pożyczają na wakacje

Polacy są ostrożni w kwestii zadłużania się na cele turystyczne. Zaledwie 7 procent ankietowanych sfinansowałoby wyjazd pożyczonymi pieniędzmi, 12 procent bierze taką ewentualność pod uwagę.

Foto: Wakacje.pl

– Dominujący model systematycznego oszczędzania przez cały rok świadczy o dużej świadomości finansowej i umiejętności długoterminowego planowania. To dowód, że Polacy cenią sobie spokój ducha i komfort, jaki daje brak nagłych obciążeń finansowych. Niewielki odsetek osób decydujących się na finansowanie wyjazdu z pożyczonych środków podkreśla odpowiedzialność i preferencję dla stabilnych rozwiązań – komentuje cytowany w komunikacie dyrektor ds. tworzenia wartości w Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invia na Europę Środkowo-Wschodnią Michał Maciąga.

Wybierając cel podróży, Polacy kierują się wieloma czynnikami. Dla 32 procent badanych cena, choć ważna, często ustępuje miejsca pragnieniu poznania konkretnego kraju lub regionu.

Foto: Wakacje.pl

– Polacy potrafią być elastyczni w planowaniu wakacji. Chociaż cena ma znaczenie, przede wszystkim dążą do realizacji swoich podróżniczych marzeń i szukają równowagi między atrakcyjnością miejsca a kosztami wycieczki. Rosnąca popularność all inclusive i wyjazdów z biurami podróży wskazuje na poszukiwanie komfortu, ale i przewidywalności wydatków – zaznacza szef działu dostaw podróży Mateusz Jarzębowicz.

Jak dodaje, na decyzje zakupowe podczas wyjazdów, w tym wydatki na miejscu, silny wpływ mają też codzienne przyzwyczajenia i indywidualne upodobania.

Na wakacjach Polacy przestają liczyć pieniądze

Choć na wakacje za granicę Polacy oszczędzają cały rok, na miejscu nie chcą pilnować wydatków. Finansowa dyscyplina, której trzymają się na co dzień, często przestaje obowiązywać po przylocie do innego kraju. Ponad połowa badanych (57 procent) uważa, że wakacje to czas, kiedy może sobie pozwolić na więcej. Jednocześnie 33 procent osób kontroluje wydatki tak samo jak na co dzień, a 10 procent twierdzi, że na wyjazdach all inclusive nie trzeba już na nic wydawać pieniędzy.

Z wiekiem nieznacznie maleje skłonność do wakacyjnej rozrzutności. Przede wszystkim dla najmłodszych badanych wakacje są czasem, kiedy można sobie pozwolić na większą swobodę finansową, natomiast starsi urlopowicze nie są już tak chętni do spontanicznych wydatków.

Foto: Wakacje.pl

Ciekawe przeżycia w cenie

Na miejscu Polacy chętnie płacą za dodatkowe atrakcje i aktywności, żeby naładować baterie na resztę roku.

– Przedział 1000-3000 złotych jako najczęstszy wydatek na dodatkowe atrakcje świadczy, że dla wielu turystów pakiet z biura podróży jest bazą, ale nie wyczerpuje wszystkich ich potrzeb. Polacy chętnie wydają na dodatkowe atrakcje, pozwalające na lepsze poznanie odwiedzanego miejsca – zaznacza dyrektor ds. badań i analiz Anna Podpora.

Foto: Wakacje.pl

Ponad połowa Polaków płaci na wakacjach gotówką

Gotówka wciąż odgrywa kluczową rolę podczas wakacyjnych wyjazdów. Ponad połowa badanych (54 procent) deklaruje, że płaci fizycznymi pieniędzmi, które wymienia przed wyjazdem, 25 procent podróżnych robi to już na miejscu. Łącznie daje to 79 procent osób korzystających z gotówki na urlopie.

Rośnie jednak znaczenie płatności bezgotówkowych. Kartą bankową płaci na wyjeździe 32 procent badanych, a kartą walutową 25 procent.

Nowoczesne formy płatności, choć mniej popularne, zyskują na znaczeniu, zwłaszcza wśród młodszych grup demograficznych. Aplikacją finansową lub kartą powiązaną z taką aplikacją płaci 21 procent badanych, natomiast wirtualnym portfelem (na przykład Google Pay, Apple Pay) 13 procent. Te metody najchętniej wybierają najmłodsi urlopowicze.

– Dominacja gotówki, szczególnie tej wymienianej przed wyjazdem, świadczy o silnym zakorzenieniu tej metody, która dla wielu jest synonimem bezpieczeństwa i kontroli nad założonym przed podróżą budżetem. Obserwowanie, jak pieniądze znikają z portfela pomaga lepiej panować nad wydatkami. Pozwala też łagodzić obawy związane z przeliczaniem złotych na obcą walutę, wymieniając pieniądze przed wyjazdem, znamy jej kurs – wskazuje dyrektor ds. transformacji cyfrowej Radosław Tomczyk.

– Jednak powszechność kart bankowych w złotych i rosnące wykorzystanie kart walutowych dowodzi pragmatyzmu i poszukiwania optymalnych rozwiązań finansowych, niezależnie od wieku. Wyniki badania wyraźnie pokazują wiodącą rolę młodszych turystów w adaptowaniu innowacyjnych metod płatności, takich jak aplikacje finansowe i wirtualne portfele. To potwierdza dynamiczną ewolucję zachowań konsumenckich – dodaje.

Z raportu wyłania się obraz Polaków jako dojrzałych i świadomych podróżników. Podstawą wakacyjnego budżetu jest dla nich rozsądne planowanie. Choć są wrażliwi na ceny, nie stawiają ich ponad wszystko. Wybór kierunku często podyktowany jest chęcią odwiedzenia konkretnego miejsca, a nie tylko najniższą ceną – komentują autorzy badania.

Badanie przeprowadziła na zlecenie Wakacje.pl agencja badawcza Inny Format metodą CAWI w terminie od 11 do 15 lipca 2025 r. Wzięli w nim udział dorośli Polacy, deklarujący przynajmniej jeden zagraniczny wyjazd wakacyjny w roku i planujący wyjazd w tym roku lub będący tuż po wyjeździe. Wielkość próby n=540.

rp.pl

