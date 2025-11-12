Reklama

W tym roku więcej Polaków wyjedzie na święta. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią

Liczba rezerwacji wyjazdów na święta i sylwestra wzrosła o 33 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem – wynika z danych Wakacje.pl. Zimą klienci tej sieci najchętniej podróżować będą do Egiptu, na Maltę i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gwałtownie rośnie też zainteresowanie dalszymi kierunkami, w tym Tajlandią.

Publikacja: 12.11.2025 12:52

Najwięcej klientów Wakacje.pl wybiera się na święta i Nowy Rok do Egiptu

Najwięcej klientów Wakacje.pl wybiera się na święta i Nowy Rok do Egiptu

Foto: AA/ABACA

Nelly Kamińska

Wakacje.pl, największa w Polsce sieć agencyjnych biur turystycznych, przyjrzały się statystykom sprzedaży wycieczek od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku.

Z danych wynika, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie wzrosło aż o jedną trzecią w porównaniu z zeszłym rokiem.

Najpopularniejszy Egipt, Cypr z największym wzrostem

Najwięcej klientów Wakacje.pl wypoczywać będzie w ciepłych krajach. Prym wiedzie Egipt – tygodniowy wypoczynek w czasie Bożego Narodzenia w pięciogwiazdkowym hotelu w Szarm el-Szejk kosztuje od 2700 złotych od osoby.

– Egipt to bestseller w zimowej ofercie biur podróży i nie inaczej jest w wypadku wyjazdów świąteczno-noworocznych. Część terminów w najpopularniejszych hotelach została już niemal wyprzedana. Osoby, które planują spędzić przełom roku w jednym z egipskich kurortów, nie powinny więc zwlekać z rezerwacją. Nadal można znaleźć ciekawe oferty w opcji all inclusive z wylotami z wielu polskich lotnisk – mówi ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl Anna Podpora, cytowana w komunikacie.

Na podium znalazły się również Malta i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kolejne miejsca zajęły Hiszpania i Cypr, który zanotował największy, bo aż 80-procentowy, wzrost liczby rezerwacji.

Reklama
Reklama

Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych kierunków na święta i sylwestra uzupełniają Tajlandia, Turcja, Zanzibar, Oman i Włochy.

Czytaj więcej

Wśród krajowych kierunków urlopowych na zimę największym zainteresowaniem cieszą się Tatry
Popularne Trendy
Polacy planują zimowy urlop – relaks, zwiedzanie i narty, najchętniej w polskich górach

Pary lecą do Tajlandii, rodziny do Egiptu

Jak kształtują się trendy wyjazdowe w poszczególnych grupach klientów? W każdej z nich liderem pozostaje Egipt, ale preferencje par i rodzin z dziećmi nieco się różnią – zauważają Wakacje.pl.

W wypadku par na uwagę zasługuje wzrost zainteresowania Tajlandią – aż o 76 procent. Pary często wybierają też Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpanię.

Pierwsza piątka kierunków rezerwowanych przez podróżnych z dziećmi wygląda tak samo jak u par, ale Egipt jest w tej grupie zdecydowanym liderem – 60 procent rezerwacji do tego kraju robią rodziny 2+1 i 2+2.

Egzotyka coraz mocniejsza

W porównaniu z ubiegłym rokiem zainteresowanie dalekimi podróżami w terminie świąteczno-noworocznym wzrosło o 36 procent.

Reklama
Reklama

Liderem w tej kategorii są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które odnotowały 63-procentowy, wzrost liczby rezerwacji. Tygodniowy urlop w ZEA kosztuje od 3500 złotych ze śniadaniami i od 4500 złotych z all inclusive.

– Lot do Dubaju czy Abu Zabi trwa niecałe sześć godzin, czyli tyle, co na przykład na popularne Wyspy Kanaryjskie. Czas podróży w połączeniu z poszerzającą się siatką połączeń lotniczych sprawia, że wiele osób wybiera Zjednoczone Emiraty Arabskie nie tylko na dłuższe urlopy, ale także na kilkudniowe wyjazdy – mówi ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German.

Czytaj więcej

Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji
Biura Podróży
Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji

Wśród kierunków z pierwszej dziesiątki widać też ogromny wzrost popularności Tajlandii – o 74 procent. Polacy najczęściej wybierają na urlop wyspę Phuket na Morzu Andamańskim, okolice Bangkoku i prowincję Krabi. Tygodniowy pobyt na przełomie tego i następnego roku ze śniadaniami kosztuje od 6 tysięcy złotych od osoby, a w formule all inclusive od 9 tysięcy złotych.

Ponad dwukrotnie większym zainteresowaniem niż rok temu cieszą się Wyspy Zielonego Przylądka (plus 133 procent). Tygodniowy wypoczynek all inclusive obejmujący święta Bożego Narodzenia można zarezerwować od 6200 złotych.

–  Polacy coraz chętniej sięgają po dalsze podróże, a touroperatorzy odpowiadają na ten trend, systematycznie powiększając ofertę. W tym roku możliwości są naprawdę duże. Końcówkę roku można spędzić nie tylko w Azji czy Afryce, ale też w Ameryce Południowej i na Karaibach. Zainteresowaniem cieszą się zarówno sprawdzone kierunki, jak Dominikana, Meksyk, Wietnam i Tajlandia, jak i te mniej znane, ale już zyskujące na znaczeniu, jak Kolumbia i Gambia – dodaje Marzena Buczkowska-German.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę
Biura Podróży
„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Święta Kościelne Boże Narodzenie agent turystyczny Wakacje.pl sylwester

Wakacje.pl, największa w Polsce sieć agencyjnych biur turystycznych, przyjrzały się statystykom sprzedaży wycieczek od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku.

Z danych wynika, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie wzrosło aż o jedną trzecią w porównaniu z zeszłym rokiem.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Bułgaria to jeden z kluczowych kierunków biura podróży Rego-Bis
Biura Podróży
Biuro podróży pod ostrzałem. Wierzyciel upomniał się publicznie o pieniądze
Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji
Biura Podróży
Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji
Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, wyjaśniał posłom, że dzięki deregulacji poprawią się
Biura Podróży
Nowe korzyści i nowe obowiązki biur podróży – Sejm zmienił ustawę o imprezach turystycznych
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę
Biura Podróży
„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama