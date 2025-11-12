W tym roku więcej Polaków wyjedzie na święta. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią

Aktualizacja: 12.11.2025 17:04 Publikacja: 12.11.2025 12:52
Najwięcej klientów Wakacje.pl wybiera się na święta i Nowy Rok do Egiptu
Foto: AA/ABACA
Wakacje.pl, największa w Polsce sieć agencyjnych biur turystycznych, przyjrzały się statystykom sprzedaży wycieczek od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku.
Z danych wynika, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie wzrosło aż o jedną trzecią w porównaniu z zeszłym rokiem.
Najwięcej klientów Wakacje.pl wypoczywać będzie w ciepłych krajach. Prym wiedzie Egipt – tygodniowy wypoczynek w czasie Bożego Narodzenia w pięciogwiazdkowym hotelu w Szarm el-Szejk kosztuje od 2700 złotych od osoby.
– Egipt to bestseller w zimowej ofercie biur podróży i nie inaczej jest w wypadku wyjazdów świąteczno-noworocznych. Część terminów w najpopularniejszych hotelach została już niemal wyprzedana. Osoby, które planują spędzić przełom roku w jednym z egipskich kurortów, nie powinny więc zwlekać z rezerwacją. Nadal można znaleźć ciekawe oferty w opcji all inclusive z wylotami z wielu polskich lotnisk – mówi ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl Anna Podpora, cytowana w komunikacie.
Na podium znalazły się również Malta i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kolejne miejsca zajęły Hiszpania i Cypr, który zanotował największy, bo aż 80-procentowy, wzrost liczby rezerwacji.
Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych kierunków na święta i sylwestra uzupełniają Tajlandia, Turcja, Zanzibar, Oman i Włochy.
Jak kształtują się trendy wyjazdowe w poszczególnych grupach klientów? W każdej z nich liderem pozostaje Egipt, ale preferencje par i rodzin z dziećmi nieco się różnią – zauważają Wakacje.pl.
W wypadku par na uwagę zasługuje wzrost zainteresowania Tajlandią – aż o 76 procent. Pary często wybierają też Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpanię.
Pierwsza piątka kierunków rezerwowanych przez podróżnych z dziećmi wygląda tak samo jak u par, ale Egipt jest w tej grupie zdecydowanym liderem – 60 procent rezerwacji do tego kraju robią rodziny 2+1 i 2+2.
W porównaniu z ubiegłym rokiem zainteresowanie dalekimi podróżami w terminie świąteczno-noworocznym wzrosło o 36 procent.
Liderem w tej kategorii są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które odnotowały 63-procentowy, wzrost liczby rezerwacji. Tygodniowy urlop w ZEA kosztuje od 3500 złotych ze śniadaniami i od 4500 złotych z all inclusive.
– Lot do Dubaju czy Abu Zabi trwa niecałe sześć godzin, czyli tyle, co na przykład na popularne Wyspy Kanaryjskie. Czas podróży w połączeniu z poszerzającą się siatką połączeń lotniczych sprawia, że wiele osób wybiera Zjednoczone Emiraty Arabskie nie tylko na dłuższe urlopy, ale także na kilkudniowe wyjazdy – mówi ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German.
Wśród kierunków z pierwszej dziesiątki widać też ogromny wzrost popularności Tajlandii – o 74 procent. Polacy najczęściej wybierają na urlop wyspę Phuket na Morzu Andamańskim, okolice Bangkoku i prowincję Krabi. Tygodniowy pobyt na przełomie tego i następnego roku ze śniadaniami kosztuje od 6 tysięcy złotych od osoby, a w formule all inclusive od 9 tysięcy złotych.
Ponad dwukrotnie większym zainteresowaniem niż rok temu cieszą się Wyspy Zielonego Przylądka (plus 133 procent). Tygodniowy wypoczynek all inclusive obejmujący święta Bożego Narodzenia można zarezerwować od 6200 złotych.
– Polacy coraz chętniej sięgają po dalsze podróże, a touroperatorzy odpowiadają na ten trend, systematycznie powiększając ofertę. W tym roku możliwości są naprawdę duże. Końcówkę roku można spędzić nie tylko w Azji czy Afryce, ale też w Ameryce Południowej i na Karaibach. Zainteresowaniem cieszą się zarówno sprawdzone kierunki, jak Dominikana, Meksyk, Wietnam i Tajlandia, jak i te mniej znane, ale już zyskujące na znaczeniu, jak Kolumbia i Gambia – dodaje Marzena Buczkowska-German.
