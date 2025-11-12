W tym roku więcej Polaków wyjedzie na święta. Rezerwacje wzrosły o jedną trzecią

Wakacje.pl, największa w Polsce sieć agencyjnych biur turystycznych, przyjrzały się statystykom sprzedaży wycieczek od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku.

Z danych wynika, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie wzrosło aż o jedną trzecią w porównaniu z zeszłym rokiem.

Najpopularniejszy Egipt, Cypr z największym wzrostem

Najwięcej klientów Wakacje.pl wypoczywać będzie w ciepłych krajach. Prym wiedzie Egipt – tygodniowy wypoczynek w czasie Bożego Narodzenia w pięciogwiazdkowym hotelu w Szarm el-Szejk kosztuje od 2700 złotych od osoby.

– Egipt to bestseller w zimowej ofercie biur podróży i nie inaczej jest w wypadku wyjazdów świąteczno-noworocznych. Część terminów w najpopularniejszych hotelach została już niemal wyprzedana. Osoby, które planują spędzić przełom roku w jednym z egipskich kurortów, nie powinny więc zwlekać z rezerwacją. Nadal można znaleźć ciekawe oferty w opcji all inclusive z wylotami z wielu polskich lotnisk – mówi ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl Anna Podpora, cytowana w komunikacie.

Na podium znalazły się również Malta i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kolejne miejsca zajęły Hiszpania i Cypr, który zanotował największy, bo aż 80-procentowy, wzrost liczby rezerwacji.